Sancțiune dură pentru nerespectarea drepturilor navigatorilor

În urma reclamațiilor echipajului de pe nava bulk carrier „Western Callao” (sub pavilion Singapore), care acostase în portul Adelaide, inspectorii AMSA au constatat că armatorul întârzie plata salariilor, încălcând contractele de muncă. Restanțele salariale pentru un număr de 13 navigatori se ridicau la aproximativ 29.000 de dolari. În plus, unii dintre membrii echipajului se aflau la bord de peste un an. În ciuda numeroaselor promisiuni, repatrierea lor nu a fost organizată de companie.





Drept urmare, AMSA a reținut nava, armatorul fiind obligat să achite salariile restante. Ulterior, „Western Callao”, a primit permisiunea să plece către Brisbane pentru efectuarea schimbului de echipaj.





Pentru neregulile constatate, „Western Callao” nu va mai avea voie să intre în niciun port australian, în următoarele șase luni.



Michael Drake, directorul executiv de operațiuni al AMSA a precizat că firma Bright Star Shipmanagement nu este la prima încălcare a Convenției MLC.





Compania Bright Star Ship Management a intrat în vizorul Autorității Australiene pentru Siguranță Maritimă (AMSA), care a constatat că aceasta încalcă în mod repetat Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC-2006.