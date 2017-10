Salvarea agenţiilor de turism constănţene vine din… aer

2

turism

In atentia agentiilor de turism!!!!! Este datoria dvs. sa faceti cunoscut celor care se incumeta sa vina la Constanta, urmatoarele:parcurile nu au banci pe timp de iarna ?! trotuarele sunt in continuare blocate de autoturisme,maidanezii nu au fost nicodata mai multi ca acum,feriti-va de piata Ovidiu ( s-ar putea sa va cada ceva in cap) tot pe acolo mijlocul strazilor este ocupat de shawarma rest. ,iar primarul se pregateste de transferul tronului catre fiul cel major,printr-o sarbatoare care va fi mai mare ca cea din nord-coreea. cu toate astea in minte..poftiti si va minunati. asta e constanta noastra mutilata la max. de un populist nenorocit, sustinut de "dar noi bietii pensionari din epoca de aur.." "EPOCA DE AUR"????? A TRECUT .BINE ATI VENIT LA REALITATE.