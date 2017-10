Salt de 24,83% al traficului de mărfuri în porturile maritime româneşti

Salt de 24,83% al traficului de mărfuri în porturile maritime românești

Pe fondul relansării economiei naționale în trimestrul IV 2010, activitatea din porturile maritime românești a crescut în prima lună a anului 2011. Per ansamblu, traficul de mărfuri a făcut un salt de 24,83%, comparativ cu ianuarie 2010, ajungând la 3.588.271 tone. Portul Constanța a derulat cu 29,88% mai multe mărfuri, res-pectiv 3.147.644 tone. Creșterea se datorează în principal cerealelor și semințelor uleioase, care au asigurat 30,86% din totalul traficului. Au fost manipulate 971.430 tone, cu 39,80% mai mult decât în 2010. Cantitățile de minereu de fier și deșeuri metalice s-au dublat, ajungând la 354.759 tone. Creșteri s-au înregistrat, de asemenea la: produsele petroliere și petrolul brut, produsele metalice, îngrășăminte chimice și cherestea. Au scăzut în schimb cantitățile de minereuri și deșeuri neferoase, de produse chi-mice, articole diverse, cărbune, pro-duse alimentare, minerale brute sau prelucrate, echipamente și mașini. Traficul de containere a fost sub pe cel din ianuarie 2010, din punct de vedere al tonajului. Au fost manipulate 415.421 tone, cu 1,48% mai puțin. În schimb a crescut cu 6,1% numărul containerelor manipulate, ajungând la 42.178 TEU. Portul petrolier Midia, revelația anului 2010, înregistrează un recul. Cantitatea de mărfuri derulată în ianuarie 2011 a fost de numai 415.091 tone, cu 3,99% sub nivelul anului trecut. Declinul s-a datorat scăderii importurilor de țiței. În schimb au crescut exporturile de produse rafinate, benzină și motorină. De asemenea, au crescut de peste două ori exporturile de animale vii și s-au triplat cantitățile de bitum. Micuțul port Mangalia dă semne de vioiciune. Traficul de mărfuri a crescut cu 38,24%, ajungând la 25.536 tone. S-au dublat cantitățile de produse metalice, iar cele de ciment au crescut de peste trei ori. Performanța porturilor românești este cu atât mai însemnată cu cât unele dintre marile porturi de la Marea Neagră au înregistrat un declin al cantității de mărfuri manipulate, iar altele au consemnat creșteri inferioare. În Ucraina, llichivsk a anunțat o scădere de 16,7% a traficului, derulând doar 1,224.000 tone de mărfuri. În schimb, Yuzhny a manipulat cu 16,8% mai multă marfă, respectiv 1.368.700 tone. Odessa a avut o creștere de 11,3%, ajungând la 2.388.000 tone.