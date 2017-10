Salariu minim de 1.250 lei, de la 1 mai 2016. Guvernul promite şi o indexare suplimentară

3

Cum sa faci bani pe net

Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata globala. Proiectul este lansat de curand si are mari perspective. NU este necesara niciun fel de experienta! Asiguram suport si logistica in desfasurarea activitatii. Lucrati intr-un mediu placut, proactiv. Principala atributie este mentinerea unei evidente a ofertelor prospectante si actualizate zilnic. Plata castigurilor realizate este garantata prin contract legal, cu posibilitatea unor bonusuri substantiale. Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time, la alegere. Programul de lucru este flexibil. Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Solicitati acum mai multe detalii la adresa de mail indicata mai jos. Cerinte: - calculator si conexiune internet - cunoastere navigare online si operare pc. * nu sunt necesare cunostinte avansate pc. - limba engleza, nivel incepator - perseverenta, ambitie si dorinta de a reusi intr-un domeniu nou Oferim: -instruire gratuita -contract -scrisoare de recomandare pentru persoanele interesate de aceasta -posibilitatea de a lucra de acasa mail: cobtiberiu@gmail.com