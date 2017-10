Salariile navigatorilor sunt în derivă

„S-au dus vremurile bune de pe mare, de parcă n-ar fi fost. Până acum un an, agenții de crewing mă căutau acasă și mă rugau să le accept oferta. Alegeam crema: navele cele mai performante, salariile cele mai mari. Acum, trebuie să fac anticameră la firmele de crewing, pentru a pune mâna pe un contract de îmbarcare în orice condiții.” Confesiunea îi aparține unei vechi cunoștințe, un bătrân lup de mare. Lui nea Mihai, cum îi spun prietenii, furtunile înfruntate de-a lungul unei vieți petrecute pe mare, în sala mașinilor, n-au reușit să-i înmoaie oasele. În cei aproape 40 de ani de navigație, a trecut prin multe dificultăți, prin situații limită, dar nu a urât și nu a trădat marea. „Acum, marea mă trădează. Îmi spune că sunt prea bătrân, că este criză economică și nu mai are nevoie de mine” - șoptește el, cu tristețe în glas. Cu fiecare zi ce trece, pentru mulți dintre navigatorii români, tineri sau vârstnici, este tot mai greu să obțină un contract de îmbarcare. Cozile de la ușa companiilor de crewing sunt tot mai lungi, iar listele de așteptare au devenit neîncăpătoare pentru mulțimea solicitărilor. „Cele mai rare oferte de locuri de muncă sunt pentru nebrevetați. De asemenea, ofițerii sunt tot mai puțin solicitați pe piață. Până și în cazul ofițerilor superiori - comandanți și șefi mecanici - se manifestă un excedent în raport cu cerințele armatorilor, chiar și pe piața tancurilor petroliere, care a fost cea mai puțin afectată de criză” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul companiei de crewing „Arpinav”. Ca efect al adâncirii dezechili-brului dintre numărul locurilor de muncă din shipping-ul internațional și oferta de navigatori, piața forței de muncă este tot mai selectivă, iar salariile sunt în scădere. „Armatorii care ofereau salarii de top, pe care numai ei știau cum le pot susține, s-au văzut nevoiți să le coboare la nivelul pieței sau chiar sub ea. La nebrevetați, salariile tind să scadă la nivelul minim acceptat de Federația Internațională a Transportatorilor. Chiar și așa, pentru marinarii români este acceptabil. În cazul armatorilor cu care lucrează Arpinav, salariile au rămas neschimbate. Mai mult, se lucrează la introducerea unor pachete de facilități cu caracter social, care să contribuie la permanentizarea echipajelor românești. Prin scăderea generală a salariilor, shipping-ul ne spune că încearcă să supraviețuiască” – a afirmat Beizadea. Chiar dacă actuala criză din transporturile maritime internaționale va fi depășită în doi-trei ani, pe piața forței de muncă marinărești lucrurile nu vor reveni la situația de dinaintea recesiunii economice. În shipping-ul internațional se vor produce mari schimbări, care vor duce la repoziționarea flotelor lumii, la restructurări pe piața forței de muncă, apreciază Haralambie Beizadea. Iată, flotele Chinei, Indiei, Coreei de Sud și Rusiei sunt în expansiune. Aceste țări au un mare potențial economic, de care flota europeană, cea mai mare din lume, a profitat din plin, până acum. Flotele naționale emergente vor prelua cote tot mai mari din comerțul exterior al acestor țări și vor scoate din piață numeroase nave europene. Odată cu ele, vor dispărea multe dintre locurile de muncă ocupate astăzi de navigatorii comunitari, printre care și cei din România.