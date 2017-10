Salariile navigatorilor români din compania norvegiană Seatrans cresc cu 3,5%

Încă din anii Ž90, când a izbucnit criza flotei românești, care a dus la dispariția parcului de nave maritime și falimentul companiilor Navrom și Romline, Sindicatul Liber al Navigatorilor și-a asumat misiunea de a deschide porțile shipping-ului internațional pentru marinarii români. El a reușit să încheie acorduri de colaborare cu sindicatele și armatorii din mai multe țările, printre care Franța, Norvegia, Italia, Israel, Portugalia, Germania, Marea Britanie și Olanda. Astfel, SLN a contribuit decisiv la salvarea acestei categorii profesionale, pe care statul român a lăsat-o fără locuri de muncă, și la consolidarea poziției României de rezervor de forță de muncă al flotei mondiale. Anul trecut, în baza înțelegerilor încheiate de SLN, circa 6.200 de ofițeri și nebrevetați au obținut cel puțin un contract de îmbarcare. Acum, în condițiile crizei economice, sindicatul este preocupat, în primul rând, să conserve locurile de muncă obținute pentru navigatorii români. La începutul acestei săptămâni, liderul Adrian Mihălcioiu a purtat negocieri, în Norvegia, cu compania Seatrans. „Este una dintre societățile care deține o flotă puternică, inclusiv o navă de cercetări maritime și de mediu. Seatrans asigură peste 500 de locuri de muncă, de care beneficiază, în fiecare an, mai mult de 1.200 de navigatori polonezi, români și ruși. În viitorul apropiat, structura se va modifica în favoarea românilor. Compania are, de asemenea programe pentru cadeți. Fiecare pat liber de pe navele sale este ocupat cu studenți. Contractul nostru cu Seatrans datează de acum trei ani. Acum, am reușit să-l reînnoim” – afirmă liderul SLN. Nu numai că această relație vitală pentru marinarii români va continua, dar s-au obținut și noi avantaje pentru ei. „Compania propusese o creștere zero a salariilor, invocând criza economică. Noi, împreună cu sindicatul norvegian, care a fost parte la discuții, am căutat să obținem o majorare cât de mică. Astfel, pentru că s-a trecut la sistemul de veghe cu doi în loc de trei oameni, ofițerii care vor fi de serviciu vor primi 50 de dolari în plus la salariu. Românii vor beneficia de o creștere salarială de 3,5%. Am obținut, de asemenea, majorarea asigurării de deces de la 60.000 la 81.500 dolari, a celei de invaliditate permanentă de la 100.000 la 125.000 dolari. Sunt creșteri importante și la asigurările de boală. Am introdus și clauza de maternitate la bordul navelor, deoarece în flota companiei sunt și ofițeri femei (în prezent doar din rândul norvegienilor). Trebuie să remarc faptul că negocierile au fost mai grele decât ne așteptam” – a declarat liderul SLN. Mihălcioiu apreciază că, pe viitor, se vor obține mult mai greu creșteri salariale din partea angajatorilor și că aceștia vor încerca să aducă salariile la nivelul grilelor existente în prezent.