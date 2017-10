Sacrificăm portul Constanţa pentru o căciulă de dividende?

2

Statutul CN APMC

S-au făcut doua greșeli mari:transformarea APC din regie in companie naționala-societate pe actiuni(ministru Traian Basescu)si cedarea a40 la suta din actiuni la fondul proprietatea si primarie(miniștriiDobre-cel mai prost ministru al tuturor timpurilor- si Berceanu).Nu exista in lume port condus de societate pe actiuni,peste tot porturile au "Regii Autonome" sau"Autorități Portuare".Intr-un singur mod se poate remedii situatia(foarte greu dar necesar):cedarea in totalitate la fondul proprietatea si primarie a domeniului privat al CNAPMC si înființarea "Autoritatii Portuare"care sa gestioneze domeniul public(diguri,bazine,chefuri,drumuri,teritorii).Asa e in lume.In privința conducerii nu exista in lume in nici un port management privat.Daca nu suntem in stare sa asiguram o astfel de organizare acum in ceasul al 12-lea situatia va fi gravă.Sa se copieze modelul spaniol,francez sau italian de organizare si funcționare a administrațieii Portuare.In privința conducerii exista un președinte numit de minister si un director general care e funcționar public si nu e schimbat pe considerente politice.