Șantierul Naval Constanța a găzduit întâlnirea de sfârșit de an a staff-ului grupului de firme „Histria”. La sărbătoare au fost prezenți numeroși invitați, direc-tori, manageri, maiștri, șefi de departamente și lideri sindicali din SNC, „Histria Shipmanagement”, „Technical Shiprepaires and Maintenance” și trustul de presă „Cuget Liber”. Gazdele le-au oferit participanților un cocktail și un spectacol de Crăciun. Surpriza serii a oferit-o un grup de colindători navaliști. Ei au compus, special pentru acest eveniment, „Plugușorul SNC-iștilor”, o creație cu multe apropouri, pe care au dedicat-o președintelui adunării generale a acționarilor, Gheorghe Bosînceanu, directorului general Radu Rusen și liderilor sindicatului. Iată câteva pasaje din acest colind: Aho, aho, patroni magnați, Stați puțin și ne-ascultați! Mâine este Anul Nou, Nu mai vrem nici cal, nici bou; Vrem doar câteva vapoare, Cip-uri și calculatoare! Renunțăm la mămăligă, Nu mai vrem nici săpăligă Și nici borș de buruieni, Căci suntem europeni Și avem acces la E-uri, La mașini, pistoane-n V-uri! Ia sunați din zurgălăi, Ca europenii, măi! Am urat, am colindat, Cu Radu ne-am integrat, Iar în anul care vine Să urăm numai de bine! S-avem negociere bună, Cu mulți euroi pe lună! Sindicatul să lucreze, Pentru ale noastre interese, Iar în șantier să fie Muncă, dar și armonie! Să facem vapoare bune, La toți să ne fie bine! Să trăiască Bosînceanu, Să dea banii cu toptanul! Să dăm leul la gunoi, Să lucrăm pe euroi! Și patronul să trăiască, La mulți ani să înflorească! Ia sunați din zurgălăi Și pocniți din bice, măi!