Să-i ajutăm pe marinarii şi cadeţii români! Galerie FOTO

Să-i ajutăm pe marinarii și cadeții români! Galerie FOTO

Inițiativele comunității shipping-ului românescZiua Internațională a Marinarilor a fost sărbătorită la „SeamanŽs Club” ConstanțaComunitatea maritimă din România a sărbătorit Ziua Internațională a Marinarilor. Ieri, la „Sea-man’s Club” (Clubul marinarilor), alături de liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor și de mai mulți marinari români și străini, s-au aflat reprezentanți ai Forțelor Navale, ai Autorității Navale Române, ai Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și Universității Maritime din Constanța, Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Perso-nalului din Transporturi Navale - CERONAV, Ligii Navale Române și ai companiilor de crewing.Sărbătoarea a fost instituită de Organizația Maritimă Internațională (IMO), la conferința de la Manila, din 2010, și se celebrează în fiecare an, pe 25 iunie, în întreaga lume.„Pe mările și oceanele lumii, muncesc circa 1,5 milioane de navigatori, care transportă anual 9,2 miliarde tone de mărfuri, reprezentând 90% din comerțul mondial. În România, în evidențele ANR sunt înregistrate aproximativ 33.500 de brevete și certificate de competență. Circa 11.250 de navigatori sunt activi, pe mare, având, în mod regulat, contracte de muncă. Numărul lor a scăzut față de 2007, când erau activi 11.900 de navigatori. Doar 6.500 de navigatori muncesc în condiții decente. Întrucât mii de navigatori activează pe nave sub standard, fac apel la toate autoritățile, la toate instituțiile din România, să ne străduim să aducem în standard toate locurile de muncă. Avem mai multe pârghii. Este vorba de Convenția maritimă privind munca și viața pe mare - MLC 2006, care nu a fost ratificată de statul român. Sperăm ca, până în luna august 2014, legea de ratificare să fie aprobată de Parlament. Avem Convenția europeană privind Agreementul social, care trebuie implementată obligatoriu, până la sfârșitul lunii august. Hotărârea de guvern privind autorizarea agențiilor de crewing trebuie revizuită. De asemenea, trebuie să încurajăm formarea cadeților noștri. Pe de o parte, școlile să-i pregătească mai bine, pe de altă parte, să-i ajutăm să-și facă stagiul de practică. În cazul nebrevetaților, lucrurile stau cu totul altfel. Există concurența puternică a celor din Asia. Comisia și Uniunea Europeană se străduiesc să aducă mai multe nave sub pavilion european, să încurajeze angajarea navigatorilor europeni pe aceste nave. Aici putem juca un rol important, prin intermediul autorităților din România. Trebuie să facem lobby la nivel național pentru găsirea locurilor de muncă pentru tineri. Noi am inițiat programul „Cadetul Român”. Știm că nu va rezolva toate problemele, dar este de ajutor. Se adaugă la ceea ce există în prezent” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul SLN, la deschiderea festivităților.Comandorul Tiberiu - Liviu Chodan, comandantul Flotei și al Garnizoanei Constanța, a vorbit despre necesitatea realizării unei strategii maritime și fluviale a României. El a dezvăluit faptul că sunt în curs de realizare inițiativele privind adoptarea Zilei Naționale a Navigatorului și cea a ridicării unui monument al marinarilor.Au transmis mesaje navigatorilor: Șerban Berescu, directorul direcției de siguranța navigației din cadrul ANR, Alin Cerbureanu, directorul general al Companiei „V.Ships Manpower“ și vicepreședinte al Asociației Companiilor de Crewing din Ro-mânia, Decebal Șerban, directorul general adjunct al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.La rândul său, contraamiralul de flotilă (r.) Aurel Constantin, prim-vicepreședintele LNR, a declarat: „În ultimii patru ani, Liga Navală Română a lansat mai multe inițiative privind dezvoltarea marinei românești, în special a celei comerciale. Printre altele, am lansat proiectul pavilio-nului internațional, pe care îl vom relua.”