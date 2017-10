S-au scumpit apartamentele în Constanţa. Locuinţele vechi, cele mai căutate

S-au scumpit apartamentele în Constanța. Locuințele vechi, cele mai căutate

- Locuințele vechi sunt mai căutate decât cele noiDupă criza economică din 2009 - 2013, piața imobiliară este într-o continuă creștere. 2014 a fost primul an al relansării, meritul principal revenindu-i programului „Prima Casă”, prin intermediul căruia s-au făcut cele mai multe achiziții. Mai întâi, prețurile s-au stabilizat, după care au făcut un mic salt.În 2015, pe fondul bunei evoluții a economiei naționale, al creșterii stabilității locurilor de muncă și al ieftinirii creditelor, investițiile locative ale populației au crescut. Piața imobiliară a înregistrat o creștere semnificativă a cererii, fapt ce a dat un puternic impuls prețurilor.În luna septembrie 2015, prețul mediu al apartamentelor din Constanța era de 907 euro pe metru pătrat, cu 1,3% (12 euro pe metru pătrat) mai mare decât în luna anterioară și cu 7,2% (61 euro pe metru pătrat) peste cel din septembrie 2014. Totuși, actualele prețuri sunt departe de cele din 2008 (ultimul an al creșterii economice), când metrul pătrat construit se vindea cu 1.594 euro.Între apartamentele noi și vechi există o diferență medie de preț de 17 euro pe metru pătrat. Cele noi se vând cu 918 euro pe metru pătrat, dar sunt mai puțin căutate. Drept dovadă, prețul lor a crescut cu doar 3,7% (cu 33 euro pe metru pătrat) din septembrie 2014 până în septembrie 2015. Cererea este mai mare în cazul apartamentelor vechi, al căror preț a crescut cu 7,9% (cu 66 euro pe metru pătrat).Diferențe semnificative de prețuri sunt și în funcție de numărul de camere. Garsonierele vechi se vând cu 898 euro pe metru pătrat (având o creștere de preț anualizată de 2,4%, respectiv de 21 euro pe metru pătrat), apartamentele vechi cu două camere, cu 894 euro pe metru pătrat (creștere de 6,3%, respectiv de 53 euro pe metru pătrat), iar apartamentele vechi cu trei camere, cu 913 euro pe metru pătrat (creștere de 9,9%, respectiv de 82 euro pe metru pătrat).Iată câteva exemple:- apartament cu două camere, decomandat, 49 mp, în bloc nou, zona Inel 1 - 45.000 euro;- apartament cu două camere, semidecomandat, 46 mp, în Tomis II - 41.000 euro;- apartament cu două camere, semidecomandat, 39 mp, în pe șoseaua I.C. Brătianu - Sabroso - 34.500 euro;- apartament cu trei camere, decomandat, 72 mp, în zona Dacia - 65.500 euro;- apartament cu trei camere, decomandat, 162 mp, în zona Tomis Plus - 99.000 euro;- apartament cu trei camere, decomandat, 145 mp, în bloc nou, Mamaia Nord - 145.000 euro.