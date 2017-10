S-au luptat să distrugă compania Oil Terminal

În fiecare an, de 8 septembrie, se celebrează Ziua Petrolistului. Sărbătoarea aflată sub patronajul Sfintei Maria, aleasă drept protectoare a petroliștilor, este dedicată personalului din activitatea de prospectare și foraj, de extracție, prelucrare, depozitare, transport, comercializare și cercetare în domeniul petrolier.Sărbătoarea a fost instituită începând cu anul 1990, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente Petrom. Menirea ei este de a-i celebra pe lucrătorii ce asigură resursele energetice ale țării, de a consemna progresele realizate în acest domeniu, dar și de a atrage atenția asupra greutăților întâmpinate de petroliști.v v vAjuns în cel de-al 119-lea an de existență, operatorul portuar Oil Terminal, din Constanța, este una dintre companiile reprezentative ale sectorului petrolier. Principalul terminal petrolier românesc de la Marea Neagră prestează servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, chimice și petrochimice, precum și alte materii prime pentru import, export și tranzit.Din iulie 2012, de la venirea la conducere a echipei manageriale condusă de Sorin Ciutureanu, activitatea economică a societății a crescut continuu. La sfârșitul anului 2016, cifra de afaceri era cu 44% mai mare decât în anul 2012, ca urmare a creșterii cantitățiilor de mărfuri derulate cu 1,8 milioane de tone.În 2016, Oil Terminal a realizat venituri totale în valoare de 162.263.136 lei, cu 15,32% mai mult decât în anul precedent, și un profit brut de 19.463.986 lei, superior cu 91,51% (!).În primul semestru al acestui an, veniturile din exploatare au depășit nivelul planificat, iar cheltuielile de exploatare au scăzut cu 11,2%, fapt ce a permis obținerea unui profit net în sumă de 11,4 milioane de lei.Oil Terminal este cel mai mare angajator dintre operatorii portuari constănțeni, asigurând 939 de locuri de muncă. Rezultatele economice au permis creșterea câștigului mediu lunar pe salariat cu 5,2%, de la 3.595 lei la 3.782 lei.v v vTrebuie menționat faptul că, în ultimele două decenii, Oil Terminal a fost supus unor încercări teribile. În 2005, compania controla 89% din traficul petrolier derulat prin porturile maritime românești și nu avea, practic, concurență. În 2008, odată cu punerea în funcțiune a terminalului plutitor (monoboy) din portul Midia, o mare parte din traficul petrolier a migrat de la Oil Terminal la compania Midia Marine Terminal.Apoi, a venit criza economică din 2009 - 2013, care a amputat drastic traficul de țiței și produse petroliere din porturile românești. Astfel că, în 2011, ponderea Oil Terminal în traficul total de hidrocarburi a scăzut la 46,61%.Totodată, prăbușirea industriei chimice, dar mai ales închiderea capacităților de la Oltchim, au dus la reducerea dramatică a cantitățile de produse chimice derulate prin terminalul din portul Constanța.La aceste grele lovituri se adaugă cele venite din partea instituțiilor statului și a acționarilor. În iunie 2010, sub pretextul combaterii evaziunii, Fiscul a desființat antrepozitele de carburanți de la Oil Terminal, fapt ce a afectat semnificativ activitatea companiei. În acele vremuri, frâiele Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aflau în pumnul lui Sorin Blejnar. Culmea ironiei, personajul este judecat, astăzi, în dosarul „Motorina”, o afacerea care, susțin procurorii, a păgubit statul de TVA și accize în sumă de 22.000.000 lei.Începând din 2003 și până în 2014, Oil Terminal a dus un adevărat război în justiție cu fosta Direcție Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, care inventase prejudiciu și obliga compania să îi achite 111.054.565 lei cu titlu de dobânzi de întârziere aferente taxelor vamale, TVA și comisionului vamal. Dacă ar fi plătit imensa sumă, Oil Terminal ar fi intrat în faliment. Compania a câștigat războiul, dar cheltuielile judiciare și avocații au costat-o peste 500.000 euro, bani pe care nu i-a mai recuperat de la instituția vamală.Necazurile nu s-au oprit aici. În ultimii ani, acționarii minoritari, reprezentând companii multinaționale, au împiedicat sistematic, prin zeci de procese, buna funcționare a companiei. Au blocat majorarea capitalului social, au întârziat programul de finanțare a activității curente a companiei și au obstrucționat investițiile.În 2017, lovitura a venit chiar de la acționarul majoritar, statul român. În baza unei decizii a Guvernului Grindeanu, 90% din profitul net al companiei a ajuns în conturile acționarilor, sub formă de dividende. Lăsat fără resurse financiare proprii, operatorul portuar este nevoit să se împrumute la greu de pe piața bancară, să își deschidă linii de credit și să achite dobânzi și comisioane, pentru a putea funcționa.v v vDacă loviturilor primite din toate părțile nu au reușit să distrugă compania, în schimb au întărit-o. În ciuda tuturor dificultăților, compania reușește să atragă un volum tot mai mare de mărfuri și să facă profit. Pentru munca de zi cu zi, pentru forța de care au da dovadă în împrejurări extrem de grele, petroliștii de la Oil Terminal, echipa managerială, merită respectul întregii țări. La mulți ani!