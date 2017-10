S-au „evaporat“ 4,62 kilometri pătraţi de teren din inventarul CFR

Ce-am avut și ce-am pierdut

S-au „evaporat“ 4,62 kilometri pătrați de teren din inventarul CFR

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului este actualizat periodic. Operațiunea este necesară, întrucât de la o inventariere la alta se produc schimbări: valoarea de inventar a bunurilor se modifică, sunt puse în funcțiune noi mijloace fixe, care trebuie prinse în inventar, apar legi noi, mai deștepte, care spun că un bun trebuie trecut într-o altă clasă de inventar. Uneori se ajunge la concluzia că vechea inventariere a fost făcută fără simț de răspundere, cu înregistrări din burtă, așa că, la noua inventariere, sunt eliminate omisiunile și înregistrările eronate. De curând, au fost reinventariate bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și date în concesiune Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA. Este vorba de terenuri, tuneluri, poduri, viaducte și alte lucrări de artă, care sunt cuprinse în planurile cadastrale ale fiecărei stații de cale ferată. Valoarea totală a bunurilor se ridică la zeci de miliarde de euro. Cu această ocazie, echipele de inventariere au descoperit că supra-fața de teren concesionată compa-niei feroviare s-a… contractat. Dacă în acte scrie că „CFR” a primit 117.575.650,628 metri pătrați de la Ministerul Transporturilor, „pe teren”, s-au mai găsit doar 112.957.416 metri pătrați. Oamenii s-au crucit: cum să dispară, ca măgaruŽn ceață, 4.618.234,628 metri pătrați de teren? Dacă ar fi fost vorba de un hectar-două, mai treacă meargă. Dar să se evapore aproape 4,62 kilometri pătrați de pământ!? așa ceva este de neimaginat. De ani de zile de când se fac și se refac inventarele „CFR”-ului, nimeni n-a semnalat dispariția unei palme de pământ. Cum să se întâmple tocmai în 2013 așa ceva?De la nașterea Universului până la încălzirea globală, totul are o explicație științifică. De exemplu, în cazul evaporării celor 100 de vagoane de la CFR „Marfă”, s-a găsit explicația: vagoanele respective aveau roți. Din această cauză s-au mișcat pe „șinele” inventarului, până când s-au pierdut din vedere. Astăzi, nimeni nu mai știe în ce „triaj” al inven-tarului au ajuns, dar cu siguranță că sunt undeva, în vreo rubrică, sub alt nume; cine să le fure? Era o fatalitate ca și în cazul teribilei dispariții a 4,62 kilometri pătrați de teren de la „CFR” să se găsească o explicație științifică. Noi am încercat să găsim una: suprafața de teren cu pricina a fost „devorată” de bălării, după cum se poate observa din fotografia alăturată. Specialiștii în inventarieri au o cu totul altă părere: „De vină este numai aparatura de mare acuratețe cu care au fost efectuate ultimele măsurători cadastrale.” Vechea aparatură, imprecisă, măsura cu o eroare în plus de 4,62 kilometri pătrați, comparativ cu noua aparatură, sau altfel spus: făcea România mai mare decât este în realitate. Stimați cititori, întrucât aparatura de măsurare se perfecționează continuu, să nu vă mire faptul că, la inventarierea din 2020, terenurile „CFR”-ului nu vor fi mai mari decât o monedă de 5 bani! Dar nu trebuie să ne facem griji din pricina aceasta. După cum se știe din fizică: în materie, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Fiți siguri că tere-nurile care dispar din inventarul statului nu se pierd niciodată. Doar se transformă! Conform unui proiect de hotărâre de guvern, inventarul „CFR” SA va fi reactualizat. În cazul suprafețelor de teren „evaporate”, se precizează în nota de fundamentare: „Corecția este posibilă datorită măsurătorilor ca-dastrale efectuate cu aparatură de mare acuratețe.”