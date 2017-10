S-au deschis porţile celei de-a V-a ediţii a Salonului Auto Maritimo

S-au deschis porțile celei de-a V-a ediții a Salonului Auto Maritimo

S-a dat startul celei de-a cincea ediții a tradiționalului „Salon Auto Maritimo”. Astfel, în acest week-end, pasionații de cai putere, și nu numai, vor avea parte de surprize pregătite de cei mai renumiți și activi dealeri din România. Ilinca Vandici va promova sâmbătă, 3 septembrie, bijuteriile pe patru roți, expuse la standurile dealerilor auto, în parcarea exterioară a centrului comercial Maritimo.În această ediție și-au anunțat participarea Autocomo, Avia Motors, Bavaria Motors, Darius Motors, Exclusiv Auto, Expocar, Motorex, Motor Expert, Rent Car Service și Țiriac Auto. În continuare vă vom prezenta câteva dintre mărcile pe care le puteți admira în acest week-end, la Maritimo.Motorex le-a pregătit vizitatorilor autoturismul Peugeot 208, cel mai important model din gama de automobile de oraș, cu materiale mai ușoare, motoare eficiente și echipamente moderne. Volanul compact și responsive, ajută șoferul mai mult ca oricând. De asemenea, vor mai putea fi văzute mașinile Citroen C1, C3.0, C-Elysee, C4 Cactus, C5, DS3, DS4 și DS5.Țiriac Auto a pregătit, de asemenea, o serie de modele de referință. Modelul S 500 Cabrio din noua Clasă E a Mercedes-Benz, este considerat o capodo-peră a tehnologiei, înzestrat cu 455 de CP, eleganță superioară, contururi armonioase și agilitate excelentă. Prețul este unul pe măsură, ce depășește 100.000 euro. De asemenea, Ford Focus RS, cu tehnologia revoluționară ce stă la baza motorului EcoBoost de 2,3 litri, încorporează injecție de combustibil, sistem de distribuție dual și turbocompresor cu canal dublu, rezultatul fiind cei 350 de CP.Avia Motors va prezenta modelele Octavia și Octavia RS, Fabia Hatchback și Fabia Combi, Rapid Liftback, Rapid Spaceback, Citigo, Yeti și Superb.Bavaria Motors a pregătit o surpriză vizitatorilor, materializată prin modelul i8, primul automobil sport care are consumul de combustibil și emisiile de noxe ale unui automobil compact. Punctul forte al acestui hibrid plug-in constă, printre alți factori, în sincroni-zarea perfectă dintre motorul electric și motorul cu combustie, care se observă în eficiența maximă și în dinamica de pe șosea. Este cel mai avangardist automobil sport și poate fi achiziționat la prețul de 134.000 euro.Exclusiv Auto Group participă și anul acesta la Salonul Auto cu un număr de aproximativ 50 de mașini expuse și cu peste 20 de modele de test drive. Exclusiv Auto este prezent cu toată gama mărcilor pe care le reprezintă: Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Seat și Das Welt Auto. Noutățile din acest an vor surprinde publicul constănțean prin noul Hyundai Elantra, în premieră și cu motor 1.6 diesel, dar și prin autoturismele Jaguar F-Pace, Facelift pentru Jaguar XF, noul Volvo S90 și, nu în ultimul rând, vârful luxului scandinav, Volvo XC90 Excellence, în valoare de 103.000 euro, fără TVA.Expocar Trade, distribuitor autorizat Opel, Mazda, Suzuki și Ssangyong va participa cu cele mai reprezentative modele auto comercializate. Vorbim despre „Mașina Anului 2016 în Europa și România”, câștigătorul „Volanului de Aur”, Opel Astra, care își face debutul cu noua variantă de caroserie, break-ul Sports Tourer. De asemenea, vor mai fi expuse autoturismele Mazda CX-3, CX-5, Suzuki Vitara S și noul Suzuki Baleno. Lansat sub sloganul „Trivoli - I Lov IT”, modelul coreean Ssangyong vine cu un design modern și urban, la un preț avantajos.v v vSeat Cupra de 290 CP, Volvo XC90 T8 hibrid, Volvo S90, Jaguar F-Pace și F-Type sunt câteva dintre modele disponibile pentru test-drive. Anul trecut, zeci de mii de constănțeni și turiști au vizitat standurile expozanților care și-au întâmpinat oaspeții cu o mare de autovehicule expuse și oferte speciale. În acest an, organizatorii speră ca numărul vizitatorilor să depășească audiența edițiilor trecute.