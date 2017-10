S-a terminat cu prostituţia din pilotajul şi remorcajul maritim

6

PILOTAJ

Cum era si normal si legal sa procedat f bine dupa 20 de ani de vandalism in pilotaj,bravo ptr.efort main ales DL.VASILESCU(CANAL SERVICE),UN OM CARE INTOTDEAUNA STIE CE VREA SI ARE SI CU CE(AVOCATI),agenti au luato in bot,alde idu,trandafir ,ghebauer,poate piloti vor fi platiti la adevarata valoare,cu un amendament:toti pensionarii sa dispara acasa,sa lase locul celor mai tineri,nu de alta dar Doamne fereste de o catastrofa facuta in danele portului,din cauza ramolitilor care nu se mai satura70-75 ani,daca aveti printre cei 21 de piloti obligatorii in contract 2-3 epave de astea ca altfel va-ti luptat degeaba.