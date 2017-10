S-a lansat noul Hyundai Elantra!

Noul Hyundai Elantra a sosit și la Constanța! Încă de la sfârșitul săptămânii trecute, constănțenii și turiștii pot merge la showroom-ul Țiriac Auto să facă cunoștință cu acest model al cărui design conferă o imagine puternică și încrezătoare. De altfel, elementul de inspirație se pare că a fost opera celebrului sculptor român Constantin Brâncuși, „Pasărea în văzduh“.Plăcut de condus și ușor de manevrat, datorită dimensiunilor sale compacte și a agilității, Elantra este soluția perfectă pentru drumurile în oraș. Are un interior spațios, bine dotat, premiat pentru nivelul de siguranță, așadar încă un motiv întemeiat pentru care noul Elantra ar trebui să fie în fruntea listei de opțiuni a celor care sunt în căutarea unui autoturism.Să nu uităm nici de consum, un aspect extrem de important, mai ales în această perioadă. Noua familie de motoare Hyundai este proiectată pentru a reduce consumul de carburant, îndeplinind astfel scopul declarat al mărcii Hyundai, acela de a deveni liderul industriei auto în ceea ce privește eficiența consumului de carburant. Elantra este disponibil cu un motor pe benzi-nă, Gamma 1.6 litri MPI D-CVVT, cuplat la transmisii manuale și automate cu șase rapoarte.Noul model impresionează și printr-o multitudine de caracte-ristici avansate, multe în premieră pentru clasa compactă: sistem automat de dezaburire, scaune spate încălzite și sistem de asistență la parcare. În plus, Elantra are un nivel de siguranță mai ridicat. Alături de Sistemul de Management al Stabilității Vehiculului, care ajută vehiculul să-și păstreze stabilitatea în situații critice, și care este dispo-nibil pentru prima dată în această clasă, Elantra oferă în versiunea de echipare standard sistemele ESP (Sistem Electronic de Sta-bilitate), ABS și șase airbag-uri.Prețurile pentru noul Hyundai Elantra în România pornesc de la 14.450 de euro cu TVA inclus (11.653 euro plus TVA). Pentru cei care nu au acești bani în cont, există și o altă posibilitate de a cumpăra un astfel de model. Hyundai Auto România și Țiriac Leasing au implementat un program comun de finanțare leasing destinat persoanelor fizice și juridice.