S-a încheiat filmul de groază privind deficitul bugetar excesiv

Dar în locul filmului de groază mult așteptat, cu o creștere de „Cartea recordurilor” a deficitului bugetului general consolidat, am dat peste o „feerie financiară”. Raportul mă anunța că execuția bugetară pe primele șase luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 33,81 miliarde de lei, respectiv 2,96% din produsul intern brut, în scădere de față de aceeași perioadă a anului 2020, când fusese de 45,12 miliarde de lei sau 4,28% din PIB.





Nu mi-a venit să cred! Cum adică s-a redus, când atâta lume bună (politicieni din opoziție și analiști economici) spera ca deficitul bugetar să depășească Everestul în înălțime? Ce dezamăgire! Nu cumva e vreo greșeală de calcul, de redactare?



Nu, stimați cititori! În continuare, raportul o ține una și bună că execuția bugetară s-a îmbunătățit. Iată, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 20,6% față de primul semestru al anului 2020 (care a fost o perioadă grea pentru economie, din cauza restricțiilor impuse de pandemie), ajungând la 176,38 miliarde de lei. Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate de statul român s-au ridicat la 12,48 miliarde de lei, în creștere cu 38,9% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.





În schimb, cheltuielile totale s-au majorat cu numai 9,8%, până la 210,19 miliarde de lei. Cheltuielile pentru investiții au înregistrat o creștere de 32,4%, ajungând la 21,35 miliarde de lei, iar cele privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 13,76 miliarde de lei, cu 32,7% mai mari comparativ cu anul precedent. Raportul ne atrage atenția că, în primul semestru al anului 2021, lupta cu pandemia Covid-19 a continuat, plățile cu caracter excepțional pentru combaterea flagelului ridicându-se la 8,11 miliarde de lei.



După ce am terminat de citit raportul, am simțit că mă cuprinde indignarea. Cum așa, să coborâm tam-nisam sub ținta de deficit excesiv de 3%, când tocmai ne obișnuisem cu înălțimile deficitului bugetar?





Vă mărturisesc cât se poate de sincer: din 2018, de pe timpul Guvernului Dăncilă, și până astăzi în vremurile Guvernului Cîțu, am deschis cu inima cârlig raportul Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului general consolidat. De fiecare dată m-am temut că mă va lovi damblaua când voi vedea ce salt mortal a mai făcut deficitul, iar în câteva rânduri a fost cât pe ce.Acum, înainte de a deschide ultimul raport, mi-am luat toate măsurile de precauție. Am pus la îndemână flaconul cu calmante, paharul cu apă rece și am sunat preventiv la 112. Apoi, cu sângele zvâcnind ca o fiară turbată în cușca arterelor, am deschis raportul…