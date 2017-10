S-a deschis primul magazin MACRO din Constanţa

În cartierul Tomis Nord

S-a deschis primul magazin MACRO din Constanța

Competiția din domeniul comerțului este inepuizabilă, cu surprize și răsturnări de situație. Până de curând, se părea că viitorul retail-ului în orașe este legat de rețelele de super și hipermarket-uri naționale și internaționale, în umbra cărora sunt condamnate să supraviețuiască sau să moară magazinele de cartier. Cine a crezut așa ceva s-a înșelat. Grupul Mercadia Holland BV are o cu totul altă viziune asupra comerțului. El pornește de la ideea că orășeanul are nevoie de magazinul de cartier și de micro-magazinul de la parterul blocului tot atât de mult ca de hipermarket. Problema consumatorului nu este mărimea unității comerciale în care își face cumpărăturile, ci varietatea, calitatea și prețul produselor. E cu atât mai bine dacă găsește toate acestea aproape de casă; clientul nu va mai fi nevoit să bată drumul până la marginea orașului, să consume timp și benzină pentru a-și face piața la hiper-market. O asemenea filosofie comercială a dus la nașterea lanțului de unități de retail MIC.RO, o rețea care a revitalizat mini-magazinul de la parterul blocului. În prezent, există 42 de aseme-nea unități în Constanța, primele fiind deschise la sfârșitul lunii martie 2011. Valoarea totală a investițiilor făcute de grup pe plan local este de aproape 4 milioane euro, acestea fiind realizate în intervalul ultimelor 4 luni. De la MIC.RO, grupul Mercadia trece la MACRO. Este vorba tot de magazine de cartier, dar mai spațioase, care pot oferi o diversitate mult mai mare de produse. Primul magazin MACRO a fost deschis în urmă cu două luni la Brașov. Cel de-al doilea a fost inaugurat, la Constanța. Unitatea are o suprafață de vânzare de 668 mp și este situată pe Strada Cișmelei, nr. 16, în cartierul Tomis Nord, la TicTac. Valoarea investiției este de 500.000 euro.Ieri, a avut loc întâlnirea cu presa. Roxana Baias, directorul de marketing și vânzări al grupului Mercadia, a declarat că magazinul va desface peste 4.000 de articole (în special produse alimentare, dar și cosmetice și detergenți, electrice, electronice și electrocasnice, bricolaj-auto, confecții, încălțăminte și marochinărie, papetărie, articole sportive și jucării, produse de uz casnic și tutun). Magazinul MACRO are un concept comercial interesant, care ar putea să fie de succes: „refacerea universului gusturilor autentic românești”. În acest scop, unitatea va pune în vânzare produse proaspete și, pe cât posibil, de fabricație locală: fructe, legume, brânzeturi, carne și produse din carne proaspete, specialități de patiserie etc.Noua unitate comercială asigură 30 de noi locuri de muncă. În magazinele MIC.RO și MACRO din Constanța lucrează aproximativ 300 de angajați.Începând de astăzi, de la ora 8, magazinul este deschis pentru pu-blic. Programul este următorul: orele 8 - 22, de luni până sâmbătă, iar duminica, de la 8 la 20. Spor la cumpărături!