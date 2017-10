S-a deschis F64, cel mai mare magazin foto din sud-estul Europei

Compania F64 a inugurat pe 11 octombrie, cel mai mare magazin destinat pasionaților de fotografie din sud-estul Europei. Spațiul comercial, amplasat pe Bd. Unirii nr. 45, din capitală, are o întindere de 1.300 mp și propune publicului amator aproximativ 5.000 de produse specifice.F64 este lider național pe piața echipamentelor foto-video, fiind, în același timp, deținătorul celui mai mare magazin online de aparatură foto-video de pe piața autohnonă, ce poate fi accesat la adresa de internet http://www.f64.ro.Spațiul comercial recent lansat în București este compartimentat pe zone de interes dintre care enumerăm: studio foto, spațiu expozițional, loc de relaxare – acvariu, bibliotecă foto, spațiu creativ și un loc de joacă destinat prichindeilor clienților ce vizitează magazinul.„Magazinul din Bd. Unirii 45 reprezintă noul concept-store F64 și așteptăm ca numărul clienților care îi vor trece pragul să se apropie de 10.000 de vizitatori pe lună. Spațiul comercial are capacitatea de a expune un număr de aproximativ 5.000 produse. De-a lungul anului am colaborat excelent cu marii producători de echipamente și accesorii foto-video, în acest moment vom expune în magazin produse de la 100 de branduri”, declară Marian Alecsiu, Manager general F64.F64 este magazinul dedicat pasionaților de fotografie, locul unde aparate, trepiede, echipamente de studio și accesorii îți dau întâlnire în fiecare zi.Conceptul F64 definește atât un spațiu fizic pentru o gamă variată foto-video cât și un magazin online, destinat clienților din provincie sau tuturor celor care agreează sistemul de achiziții online și al livrărilor la domiciliu. F64 este administrator al magazinului Nikon din țara noastră, situat în catierul Băneasa din București.Denumirea F64 este inspirată de grupul celor șapte fotografi din San Francisco, dintre acești merită cu prisosință menționați: Ansel Adams, Willard Van Dyke, John Paul Edwards. Prima expoziție reprezentativă a grupului F64 a avut loc pe data de 15 noiembrie 1932. Din punct de vedere tehnic, f64 reprezintă o valoare mică a diafragmei, ce oferă o mare profunzime de câmp.Anul acesta, brandul F64 aniversează zece ani de la prima comandă onorată către un client și de la prima sa vânzare directă, în magazin. Acest deceniu proaspăt încheiat a fost marcat de multă pasiune și implicare alături de dorința de a crea un spațiu altfel, un loc primitor pentru toți pasionații de fotografie.După cum afirmă Marian Alecsiu, general manager în cadrul companiei „F64 înseamnă zâmbet și prietenie. Vrem să ne cunoaștem clienții, să dialogăm pe teme fotografice, să-i îndrumăm pe cei aflați la început și să învățăm și noi de la profesioniști pentru a spune mai departe povestea Fotografiei“.Așadar, echipa F64 vă așteaptă la noul sediu al magazinului de pe Bd. Unirii nr. 45, din București, pentru a petrece timp fotografic în adevăratul sens al cuvântului: testare de aparate, obiective, trepiede, workshop-uri, noutăți și tot felul de surprize, senzori, megapixeli, diafragme f/1.4, f/1.8.