S-a deschis Expoziţia Electrică Demonstrativă!

S-a deschis Expoziția Electrică Demonstrativă!

Ieri a început cea de-a patra ediție a Expoziției Electrice Demonstrative - EED, organizată de Euro Vial Lighting, la sediul din Constanța, de pe str. Nicolae Filimon. Constănțenii găsesc acolo aproape toată gama de produse specifice acestui dome-niu, de la aparataj, cabluri, la soluții de iluminat și conectică. Iar cei care nu au ratat nici edițiile trecute vor avea o surpriză plăcută: numărul expozanților este mai mare, iar spațiul destinat acestora mai bine amenajat. „Avem mai mulți expo-zanți, dar și altă ținută de expunere. Dacă până acum aveam liniar în curte corturi individuale, acum am închiriat un cort mare în care au intrat 19 expozanți. Intenția a fost să aducem ca un centru expozițio-nal, de mică dimensiune. Ce este nou față de anul trecut - în afară de modul de prezentare care cu siguranță se va schimba în fiecare an: întâmpinăm și partea reziden-țială, consumatorul final, casnic. În două zile, plus în jumătatea celei de-a treia zi, constănțenii pot să găsească absolut toate informațiile. Aici sunt furnizori cunoscuți în domeniul nostru, dar și de publicul larg”, a explicat managerul Euro Vial Lighting, Virgil Lixandru.EED nu înseamnă numai standuri de unde puteți obține informații cu privire la produsele și gamele noi de produse din acest domeniu ci, foarte important, și cursuri și prezentări. Astăzi, de exemplu, între orele 11.00 - 12.00, reprezentanții Hager oferă toate informațiile necesare despre soluțiile inteligente pentru clădiri, iar între orele 11.00 - 17.00 se desfășoară un curs practic de manșonare atât pentru realizarea manșonului cu rășina flexibilă în cazul cablurilor tamburabile, cât și pentru realizarea manșonului de 6KV retractabil la rece în cazul cablurilor rigide. Participanții vor executa chiar ei manșonul, iar în urma cursului vor obține certificări de manșonare din partea companiei 3M. În plus, reprezentanții compa-niei Arel le arată celor interesați cum se face verificarea prizei de pământ.Până în urmă cu puțin timp, expoziția organizată și găzduită de Euro Vial Lighting era singura de acest gen din țară. Acum a mai apărut un competitor, lucru de bun augur, după cum spune managerul Euro Vial Lighting. „Până acum câteva săptămâni a fost singura manifestare de acest gen din țară. Ne-a copiat cineva, la Iași. Este foarte bine! Eu mă bucur tare mult pentru apariția acestui competitor, pentru că te obligă. Și concurența nu aduce decât lucruri pozitive”, a precizat Virgil Lixandru.Expoziția este deschisă până sâmbătă, la ora 12.00, iar intrarea este liberă.