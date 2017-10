S-a decis construcţia oleoductului Constanţa - Piteşti - Pancevo

La hotel „Central“, în Mamaia

S-a decis construcția oleoductului Constanța - Pitești - Pancevo

După cum am anticipat în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, reuniunea de ieri, de la hotelul „Central“, din Mamaia, a acționarilor și consiliului director al Pan - European Oil Pipeline Project va marca un moment important în istoria petrolului din Europa. Reprezentanții companiilor Transnafta (Serbia), Compet și Oil Terminal (din România), asociate în acest joint-venture au decis să înceapă demersurile pentru construcția conductei petroliere Constanța - Pancevo. La conferința de presă de la finalul întâlnirii, Silviu Wagner, directorul general al Oil Terminal, a declarat: „Astăzi am luat decizia să întocmim un raport de informare către guvernele implicate în acest proiect, iar în mod practic vom trece la identificarea unui agent economic specializat în studii de fezabilitate. Ne referim la studiul pentru oleoductul Constanța - Pitești - Pancevo. Noi considerăm că această conductă este necesară și va fi rentabilă. Pe de o parte există interesul furnizorilor de țiței din zona Caspică, pe de altă parte există o noutate adusă de partenerii sârbi, că un consorțiu olandezo-american dorește să construiască o rafinărie la capătul conductei Constanța - Pancevo. Studiul de fezabilitate ar trebui să fie demarat cel târziu în primăvară. El va fi finanțat din fondurile Pan - European Oil Pipeline Project. Fiind vorba de un proiect european ar trebui găsită modalitatea de a atrage fonduri europene pentru construcția conductei.” La rândul său, Bratislav Ceper-kovic reprezentantul companiei sârbe Transnafta a declarat: „Am decis să susținem proiectul, costurile fiind foarte rezonabile. Proiectul are un impact foarte puternic, asupra pieții. Se va construi o rafinărie la Snederevo, care, după trei ani, va ajunge la capacitatea de prelucrare de 3,5 milioane tone. Un motiv în plus pentru a realiza acest proiect este acela că e singurul oleoduct care are suportul Comisiei Europene.” Întrebat câți ani vor trece până va curge primul baril de țiței prin conductă, Ceperkovic a spus: „Dacă vom reuși în ianuarie-februarie 2011 să semnăm contractul pentru studiul de fezabilitate și dacă constituim grupul de lucru comun despre care am vorbit astăzi, ceea ce am discutat aici are mari șanse să devină realitate în 2012. Nu este un proiect scump. Are o piață foarte bine dezvoltată și sigură,, cu un consum asigurat. Știm că partenerii noștri din Serbia au un mare interes pentru această conductă. Având în vedere progresele înregistrate în acest proiect, vecinii noștri se vor trezi foarte repede la realitate. Cei ce construiesc rafinăria de la Snederevo plănuiau să transporte petrolul pe Dunăre, în barje. Dar este vorba de taxe de mediu și riscuri aferente unui astfel de transport. De aceea vor insista să se prelungească această conductă spre Snederevo.” Conducta Constanța - Pancevo va măsura 1.032 km, dintre care: 977 km pe teritoriul românesc și 55 km pe cel sârbesc. Segmentul Constanța - Pitești există deja și va fi prelungit până la Pancevo, ceea ce înseamnă construcția a 438 km de oleoduct, din care 383 pe teritoriul României și 55 km în Serbia. Investiția se ridică la 220,5 milioane euro, dintre care 198,5 milioane euro partea României și 22 milioane euro partea Serbiei.