S-a dat startul petrecerii pe litoral!

Pe litoral, dar în special în Mamaia, Eforie, Vama Veche și 2 Mai, a început fiesta! Zeci de mii de turiști și-au petrecut 1 Mai Muncitoresc la mare, iar mulți dintre ei își vor prelungi vacanța dacă nu până în a doua zi de Paște, măcar până sâmbătă după-amiază. Oficial, vorbim pentru această minivacanță despre 40.000 de turiști, majoritatea în stațiunea Mamaia (în jur de 30.000), o creștere cu peste 30% comparativ cu anul trecut. Dacă însă îi luăm în calcul și pe tinerii care preferă să stea la cort, în sudul litoralului, sau la particulari, cifra cu siguranță este și mai mare. În plus, cum vremea a fost și se anunță în continuare perfectă, și constăn-țenii au ieșit și vor ieși în această perioadă cu mic cu mare poate la prima plajă din acest an, căci nu-i așa, trebuie profitat de fiecare zi liberă! Apa nu are încă o temperatură chiar potrivită pentru a te arunca în valuri, dar partea bună este că turiștii pleacă acasă cu un bronz destul de generos.Cluburile, în prima linieIeri a fost în special ziua grătarelor și a odihnei, însă începând de aseară cluburile și restaurantele din Mamaia au dat și ele startul la distracție, cu invitați de seamă. Până la finalul minivacanței promit nopți albe cu multe surprize! Iată doar câteva dintre ele: 2 mai - concert C.R.B.L. (Crema Summer Club), Sasha, Bogdan, Posh (Clubul Guestlist); 3 mai - concert Corina (Crema Summer Club), concert Amerie (Club Ego), concert Ruby (Club Jezoo), spectacol Flamingo Girls și Flamingo Boys (Club Megalos). În plus, în perioada 3 - 5 mai pe plaja din Mamaia Nord are loc Festivalul de muzică electronică Sunwaves. Lista concertelor, în special din cluburile din Mamaia este însă mult mai lungă, așadar profitați de ocazie!Pentru cei care nu sunt „păsări de noapte” au fost organizate ieri Parada Litoralului Românesc, flash mob-ul „Zorba Grecu”, la Piațeta Cazino Mamaia, și spectacolul „Dobrogea multietnică”. Mari evenimente pentru această perioadă nu mai urmează, așadar cine nu vrea să-și petreacă toată ziua pe plajă, la soare, poate opta să viziteze Delfinariul sau poate alege o plimbare cu autobuzele etajate sau cu telegondola. Până pe 6 mai autobuzele etajate vor circula pe ruta Gara Constanța - Mamaia - retur, în intervalul orar 10.00 - 18.00. Prețul unei călătorii este de cinci lei. Tot până pe 6 mai funcționează și telegondola, iar prețul unei călătorii este de zece lei.