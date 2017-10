S-a dat startul în proiectul Nabucco

Turcia și patru state membre ale Uniunii Europene - Bulgaria, România, Ungaria și Austria – au semnat, ieri, la Ankara, acordul interguvernamental pentru construirea gazoductul de 3.300 kilometri, Nabucco, cu o capacitate anuală de 31 miliarde metri cubi gaze. La proiect se lucrează de 7 ani, dar decizia semnării agreementului i-a luat pe mulți prin surprindere. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a caracterizat evenimentul ca fiind „un moment istoric”. De realizarea proiectului se va ocupa Consorțiul Nabucco Gas Pipeline International GmbH. Acesta are ca acționari companiile: RWE (Germania), OMV (Austria), MOL (Ungaria), Transgaz (România), Bulgarian Energy Holding (Bulgaria) și Botas (Turcia). Fiecare acționar deține o participație egală de 16,67%. Consorțiul a anunțat că va începe negocierile oficiale cu Banca Europeană pentru Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială (IFC), dar și cu instituții financiare de export pentru finanțarea gazoductului. O cotă de 30% din investiție va fi finanțată de partenerii din consorțiu (capital propriu), iar 70% din finanțare va fi asigurată de pe piața financiară (capital din obligațiuni). Costurile de construcție, conform evaluării din vara lui 2008, sunt estimate la 7,9 miliarde euro. Construcția va începe în 2011, iar primele gaze naturale vor trece prin conductă în 2014. Gazoductul va porni de la granița turco-georgiană și, respectiv, iraniano-turcă și va ajunge la Baumgarten, în Austria. În țările partenere el va avea următoarele secțiuni: Turcia - 2000 km, Bulgaria - 400 km, România - 460 km, Ungaria - 390 km și Austria - 46 km. Acordul interguvernamental asigură cadrul legal stabil pentru o perioadă de 50 de ani. Conform lui, cel puțin 50% din capacitatea conductei va fi vândută pe piața liberă și oricare furnizor va putea cumpăra o cotă. Diferența de 50% va fi oferită, ca primă opțiune, proprietarilor conductei sau afiliaților lor. Dacă ei nu fac uz de acest drept, capacitatea disponibilă va fi ofertată pe piața liberă. Azerbaidjanul va fi principala sursă de aprovizionare a gazoductului. Printre potențialii furnizori se numără Iranul, Irakul, Kazahstanul, Turkmenistanul și Egiptul. Graba cu care partenerii din proiect au semnat acordul pare un răspuns la rapiditatea cu care Rusia împânzește Europa cu gazoducte (Nord Stream, care leagă Federația Rusă cu Germania, pe sub Baltica, și South Stream, care pornește din Rusia, pe sub Marea Neagră, și ajunge în Bulgaria). Nabucco este o alternativă care va furniza între 5% și 10% din necesarul de gaze al Uniunii Europene. În prezent, Rusia aprovizionează 30% din piața comunitară.