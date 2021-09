S-a dat startul competiției „Premiul pentru Inovația Propulsiei Eoliene”

Primele premii, acordate în 2016, au atras mii de voturi la cele patru categorii ale sale. Pentru premiile din 2021 - primul an al „Deceniului de propulsie a vântului” - numărul categoriilor a fost extins la șapte, urmând a fi acordate:



- Premiul pentru inovație de propulsie eoliană (deschis dezvoltatorilor de tehnologii inovatoare și design-uri de nave);



- Premiul de utilizare a tehnologiei de propulsie eoliană (va fi acordat oricărei companii care susține utilizarea propulsiei eoliene în sectorul maritim, prin testarea prototipului sau utilizarea comercială a vântului);



- Premiul pentru proiecte de propulsie eoliană (va fi acordat proiectelor axate pe politici, reglementări, dezvoltarea tehnologiei multiple, cercetare și dezvoltare, construirea de rețele sau dezvoltarea afacerilor în domeniu);



- Premiul pentru sectorul navelor mici (este rezervat navelor și tehnologiilor dezvoltate pentru segmentul navelor mici, inclusiv marfă tradițională cu vele, pescuit, feriboturi mici între insule etc.);



- Premiul sectorului de propulsie eoliană.





Există, de asemenea, două premii de cercetare, unul pentru lucrări, rapoarte de cercetare finalizate și proiecte care au avut un impact și care ne-au promovat înțelegerea propulsiei eoliene în ultimii cinci ani.





A doua categorie este pentru noi propuneri interesante, pentru proiecte de cercetare și lucrări.





Termenul limită pentru înscrieri este 4 octombrie 2021. Lista scurtă a finaliștilor pentru fiecare categorie de premii va fi anunțată la scurt timp după aceea. De la mijlocul lunii octombrie, primele patru categorii de premii vor fi deschise pentru votul publicului până la sfârșitul primei săptămâni a lunii noiembrie. Câștigătorii premiilor de cercetare și contribuții remarcabile vor fi selectați exclusiv de membrii IWSA. Mai multe detalii despre cum să faceți o trimitere pot fi găsite la https://www.wind-ship.org/en/wind-propulsion-innovation-awards-2021/.





Sponsorii pentru premii includ nume grele din shipping-ul și cercetarea științifică internațională: Wärtsilä, Yara Marine Technologies, Thordon Bearings, The Royal Institution of Naval Architects, Kühne Logistics University (KLU) Hapag-Lloyd Center for Shipping and Global Logistics (CSGL), Norsepower, Green Marine, Dealfeng New Energy Technology și eConowind.





