S-a dat drumul ajutorului de stat (sărac)

Cine a stat să îl asculte cu atenție pe ministrul Gheorghe Pogea, de-a lungul acestui an, își aduce cu siguranță aminte de anunțul făcut în urmă cu aproximativ o lună – majorarea de 20 de ori a fondului din care se acordă ajutoare de stat pentru IMM-uri, de la 5 la 100 milioane euro. Tot la acea dată, Pogea demonstra puterea incontestabilă a calculului matematic simplu, afirmând că majorarea de 20 de ori a bugetului se va traduce în „creșterea de 20 de ori a numărului beneficiarilor”. Ajutoarele de stat au fost împărțite pe trei ani, respectiv 20 milioane euro în 2009 și câte 40 milioane euro în 2010 și 2011. Un calcul la fel de simplu arată că un buget de 20 milioane euro, împărțit în finanțări de 200.000 euro (limita maximă), înseamnă că doar 100 de IMM-uri vor beneficia de sprijinul statului. Folosirea viitorului în fraza de mai sus este însă o dovadă de wishful thinking, ca să nu zic lipsă de informare. Potrivit datelor afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor, deja au fost depuse 94 de dosare, cu o valoare totală a proiectelor de investiții de peste 11,9 milioane euro. Sună bine, nu? Avem un plan anti-criză, pus în mișcare rapid, accesat aproape integral de firme (chiar dacă sunt doar 100 din… peste 600.000). Ajutorul de stat funcționează după niște reguli stabilite de Comisia Europeană – adică de entitatea aceea ghidușă, care ne tot amenință cu clauze de salvgardare, suspendări și amenzi, pentru că – fie că ne place sau nu – ne-am integrat în UE. De ce are CE dreptul să zică „Pogea, nu e bine”? Pentru că, prin definiție, ajutorul de stat reprezintă „orice formă de transfer a resurselor statului, prin avantajarea unor anumiți agenți economici, cu efecte asupra comerțului și concurenței pe piața comunitară”. 500.000 euro/firmă, din 2010? S-ar putea înțelege că guvernul nostru a majorat greșit bugetul alocat schemei de ajutor de stat, favorizându-ne în cursa pentru un loc pe piața comunitară. Din păcate, situația este inversă. Potrivit ultimelor decizii ale Comisiei Europene, plafonul de ajutor de stat a fost majorat, de la 200.000 la 500.000 euro, în perioada 2009 – 2010, pentru a contracara efectele crizei (!!!). Adică firmele românești ar putea să primească mai mulți bani. Desigur, dacă apelăm iarăși la matematică, ne dăm seama că un buget de 20 milioane euro împărțit la 500.000 euro/firmă face 40 de firme ajutate, adică mai puține decât activează într-un cartier constănțean. Având în vedere că bugetul pe 2010 se dublează, rezultă că circa 80 de firme ar putea beneficia de ajutor de stat în valoare de 500.000 euro. Alte măsuri anti-criză „sugerate” de CE sunt garanțiile de stat pentru împrumuturi la o rată redusă a dobânzii, subvenționarea dobânzii, ajutor pentru fabricarea produselor ecologice, modificarea temporară a măsurilor de ajutor de stat pentru promovarea investițiilor de capital de risc și simplificarea modalităților de asigurare a creditului la export pe termen scurt. Unele state au ascultat de Comisie, adoptând imediat majorarea la 500.000 euro a ajutorului de minimis. E vorba de Franța, Ungaria, Luxemburg, Portugalia, Austria, Letonia și Marea Britanie. Totuși, nu trebuie criticat totul, mai ales că și România poartă discuții cu CE pentru majorarea plafonului ajutorului de stat. Ce-i drept, dacă se aprobă, atunci măsura va intra în vigoare din 2010, întrucât bugetul pe acest an este aproape terminat. Beneficiarii eligibili r IMM-urile cu până la 250 angajați și cu o cifră de afaceri de maximum 50 milioane euro r Să activeze în domenii „serioase” (turism, industrie, transport șamd) r Să prezinte un plan de investiții, care să reflecte modul de utilizare a sumelor r Să nu aibă datorii la buget, să nu fie procedură de executare silită, faliment sau dizolvare r Firme care folosesc banii pentru construcții cu scop industrial, echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru, mij-loace de transport, dar și active necorporale (brevete, licențe, mărci, drepturi de autor)