Rusia construieşte noi porturi la Soci

Rusia construiește noi porturi la Soci

Două noi porturi de mărfuri vor fi construite, până în 2009, la Soci. Proiectul, evaluat la 3 miliarde ruble, va spori traficul maritim al orașului – port rusesc cu 300%. Porturile, a căror construcție va începe în 2008, vor manipula 11 milioane tone de mărfuri pe an, respectiv 600 vagoane pe zi. În prezent, în Soci se operează, zilnic, 150 vagoane. Portul existent, care va fi utilizat exclusiv pentru pasageri, va fi modernizat și va putea oferi servicii pentru 10 linii de navigație transoceanice. Noile porturi de marfă vor fi transformate, la rândul lor, în porturi de pasageri, după Jocurile Olimpice de Iarnă, din 2014, care vor avea loc la Soci. Un alt proiect are în vedere construirea unui terminal pentru operarea trenurilor. Ministerul rus al transporturilor a solicitat suma de 8,5 miliarde ruble pentru dezvoltarea întregii infrastructuri portuare din Soci. Investițiile din portul rusesc vor avea impact și asupra portului Constanța. Creșterea capacității sale de operare va atragere noi fluxuri de mărfuri și linii de pasageri nu doar pentru Federația Rusă, ci și pentru porturile celorlalte state de la Marea Neagră.