Rompetrol susţine implementarea a 14 proiecte de sănătate şi mediu

Rompetrol susține implementarea a 14 proiecte de sănătate și mediu

Ştire online publicată Joi, 14 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

KMG International a finalizat selecția a 14 proiecte din cadrul programului de responsabilitate socială „Împreună pentru fiecare“, urmând ca implementarea acestora să se desfășoare până în aprilie 2015. Inițiativele comunitare sunt din România și Republica Moldova, iar bugetul total alocat de companie pentru implementarea lor este de 225.000 dolari.„Împreună pentru fiecare se extinde anul acesta și în Republica Moldova cu un proiect de mediu în Vorniceni, în timp ce numărul inițiativelor comunitare din România ajunge la 100, în ultimii 6 ani. Dincolo de cifrele impresionante - 300.000 de beneficiari, peste 2500 de voluntari, și 1,5 milioane dolari investiție directă, ne bucură faptul că an de an numărul și calitatea proiectelor cresc, iar membrii comunităților reușesc prin parteneriate cu actorii locali și compania să schimbe în mod pozitiv societatea”, a declarat Azamat Zhangulov, vicepreședinte senior al KMG International. În cadrul celei de-a șasea ediții a „Împreună pentru fiecare” au fost înscrise (de autorități locale, ONG-uri, spitale, școli) și jurizate 283 proiecte, iar șase din domeniul sănătății și opt proiecte din domeniul protecției mediului au fost selectate pentru implementare. Proiectele câștigătoare sunt din mai multe județe din țară, precum și Constanța. Printre proiectele selectate anul acesta se numără și achiziția unei centrale termice care utilizează combustibil neconvențional mineral și vegetal uzat, ce va fi colectat de la operatori economici și populație și care va deservi salvatorii din cadrul ISU Dobrogea (Constanța). Jurizarea proiectelor înscrise în perioada 19 mai - 7 iulie a fost realizată de o echipă mixtă compusă din reprezentanți ai companiei și ai sectorului non-profit. Programul național „Împreună pentru fiecare” a fost lansat în 2009, ca parte a platformei de responsabilitate socială corporativă „Energia vine din suflet”, prin care sunt implementate anual proiecte din domeniile sănătate și protecția mediului. În perioada 2009 - 2013 au fost înscrise 1.433 de proiecte, iar compania a alocat 1,5 milioane USD pentru implementare a 101 de inițiative comunitare în toate regiunile țării, pentru beneficiul direct a 300.000 de persoane. Din 2009 până în prezent, investițiile Grupului în proiecte și programe de tip CSR depășesc valoarea de 8 milioane USD. De asemenea, compania continuă și în 2014 parteneriatele tradiționale cu societatea civilă; dintre acestea - angajamentul față de Fundația pentru SMURD, prin care Rompetrol Rafinare asigură o parte din combustibilul Jet A1 necesar pentru operarea elicopterelor SMURD, susținerea Galei Societății Civile 2014 (unde Rompetrol a fost partener și sponsor principal timp de 10 ediții), Concursul Internațional George Enescu etc.