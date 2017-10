Rompetrol se extinde în Replica Moldova

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rompetrol Moldova, companie locală de distributie a KMG International, a inaugurat o noua stație Peco în Chișinău, fiind cea de-a 11 stație deschisă de la înce-putul anului 2016.Lucrările de construcție au fost realizate în acord cu elementele definitorii ale conceptului de distribuție lansat de KMG International în România în 2013.Stația dispune de magazin cu selecție bogată de produse alimentare și nealimentare și este dotată cu echipamente moderne, pompe rapide cu sisteme multimedia pentru a satisface cerințele clienților și un sistem modern de iluminat cu tehnologie LED, care permite un consum redus de energie.Compania operează o rețea de 76 puncte de distribuție și are în plan deschiderea a încă două benzinării în perioada următoare.În urma punerii în funcțiune a celor 11 stații din acest an Rompetrol Moldova a contribuit la crearea a 120 locuri de muncă.Rompetrol Moldova este prezentă pe piața locală din 2002, având peste 700 de angajați. Este în topul celor mai mari importatori din Republica Moldova, precum și printre primii 3 distribuitori de carburanți pe segmentul de Retail al pieței locale. De asemenea, este prima companie petrolieră din Republica Moldova care are implementat Sistemul Integrat de Managment cu standardele internaționale ISO, obținând în 2012 certificarea pentru managementul calității (ISO 9001:2008), mediului (ISO 14001:2004) și a sănătății în muncă (ISO 18001:2007). Compania își sporește competitivitatea și sustenabilitatea prin oferirea de produse de calitate clienților săi.Compania are ca obiectiv continuarea extinderii rețelei și modernizarea stațiilor existente, inclusiv deschiderea de noi magazine în incinta stațiilor de alimentare, ceea ce va permite consolidarea poziției sale de lider pe piața Republicii Moldova.