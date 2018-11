Rompetrol Rafinare, rezultat operațional de 158 milioane dolari

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat în primele nouă luni ale anului o creștere cu peste 44% a cifrei brute de afaceri față de indicatorul atins în perioada similară din 2017, până la un nivel de 4,1 miliarde USD. Această evoluție a fost influențată în principal de trendul ascendent al cotațiilor internaționale la produsele petroliere.În acelasi timp, rezultatul operațional - EBITDA obținut de companie s-a ridicat la 158,5 milioane USD, cu 4% peste cel din perioada ianuarie-septembrie 2017, pe fondul majorării volumelor de materii prime prelucrate și produse comercializate. Cele două rafinării – Petromidia Năvodari și Vega Ploiești și-au majorat în primele 9 luni cu 19% cantitățile de materii prime procesate, ajungând la 4,73 milioane tone și respectiv, 314 mii tone.Rezultatul net consemnat de Rompetrol Rafinare în primele trei trimestre ale anului a fost pozitiv, de circa 33,3 milioane USD, în scădere cu 41% datorită impactului negativ din diferențele de curs valutar și alte evenimente cu caracter nerecurent. La acestea s-a adăugat și volatilitatea cotațiilor materiilor prime și a produselor petroliere, țițeiul apreciindu-se în primele 9 luni cu 39%, iar carburanții cu 28% pentru benzina Euro 5 și 35% în cazul motorinei Euro 5.La nivel european, marjele de rafinare au înregistrat o scădere cu 13,1% în perioada ianuarie-septembrie față de perioada similară din 2017 și s-au stabilizat la o medie de 48,2 USD/tonă. Nivelul mediu de 72 USD/baril atins de cotația țițeiului este cel mai ridicat din ultimii 4 ani, cu un maxim de 83,6 USD/baril în 28 septembrie 2018.Compania și-a continuat în acest an programele de optimizare a costurilor de procesare și a cheltuielilor operaționale, rafinăria Petromidia reușind de asemenea să își îmbunătățească cu 5% marja brută de rafinare.Rompetrol Rafinare continuă să fie cel mai mare exportator de produse petroliere al României, cantitățile de produse petroliere livrate la export de diviziile de rafinare și petrochimie către subsidiarele KMG International din Bulgaria, Moldova și Georgia și către partenerii din regiunea Mării Negre ridicându-se la 1,42 miliarde USD în primele nouă luni ale anului (cu circa 66% peste indicatorul din perioada similară a anului trecut).Compania este un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,2 miliarde USD în perioada ianuarie-septembrie a anului, din care 441 milioane USD în trimestrul III 2018.Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul român prin Ministerul Energiei (44,69%).Pe segmentul de rafinare, compania a realizat o cifră de afaceri brută de 3,56 miliarde USD în primele noua luni ale anului, în creștere cu aproximativ 51% comparativ cu aceeași perioadă din 2017.În același timp, rezultatul operațional EBITDA s-a majorat cu 22% față de indicatorul din perioada ianuarie – septembrie 2017, până la un nivel de 135,7 milioane USD. Compania a reușit să-și dubleze profitul net, de la 24,8 milioane USD în primele nouă luni din 2017 la circa 47,7 milioane USD.Rezultatele financiare au fost susținute în aceeași perioadă de îmbunătățirea cu 5% a marjei brute de rafinare a unității de la malul Mării Negre până la un nivel de 51,3 USD/tonă și cu 19% a cantităților de materii prime prelucrate (4,73 milioane tone) și a carburanților produși (benzină, motorină, jet – 3,71 milioane tone).În prezent activitatea unităților de producție este oprită/redusă pentru realizarea lucrărilor de revizie programate, care vor permite menținerea acestora la capacitățile optime de producție si crearea cadrului necesar viitoarelor investiții.În plus, acestea vor asigura si funcționarea continuă a rafinăriei Petromidia până în 2020, când este programată revizia generală ce are loc o dată la 4 ani. Valoare estimată a lucrărilor se ridică la 21,5 milioane USD, la care s-ar putea adăuga circa 4,5 milioane USD pentru alte operațiuni suplimentare.Rafinăria Vega Ploiești a procesat în primele nouă luni ale anului o cantitate totală de materii prime de 314 mii tone, în creștere cu 19% față de perioada similară din 2017. În prezent, rafinăria este cea mai longevivă unitate de profil din România și este singurul producător intern de bitum și hexan.Gradul de utilizare a capacității de prelucrare s-a majorat în perioada ianuarie-septembrie cu 19% în cazul rafinăriei Petromidia (99,2%), respectiv cu peste 20,3% pentru rafinăria Vega (126,8%).Divizia de petrochimie a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri de 165 milioane USD, în creștere cu 23% față de nivelul consemnat în perioada similară din 2017. În prezent, aceasta continuă să fie singurul producător de polipropilene și polietilene din România.Pe fondul marjelor reduse – cele mai mici din ultimii 7 ani, condițiilor nefavorabile de piață, dar și a costurilor ridicate cu materia primă din import (etilena pentru instalațiile de polietilene), compania a consemnat în perioada ianuarie – septembrie rezultate negative privind rezultatul operational – EBITDA și rezultatul net, respectiv pierderi de 12,8 milioane USD si 27,4 milioane USD.În aceste condiții, compania a decis menținerea în stand by a instalației de polietilenă de înaltă densitate - HDPE, după ce în prima jumatate a anului a finalizat cu succes lucrările de revizie și testare ale acesteia (verificare/modernizare echipamente, avizări, probe tehnologice, etc).Rompetrol Rafinare prin divizia de petrochimie și-a majorat cu 21% cantitatea procesată de propilenă și cu 11% cea de etilenă în primele nouă luni ale anului față de volumul atins în perioada similară din 2017. Materia primă pentru instalația de polipropilenă este asigurată de rafinăria Petromidia, în timp pentru instalația de polietilenă de joasă densitate necesarul este adus din import (etilena).Vânzările totale de polimeri în perioada ianuarie – septembrie s-au majorat cu 15% față de perioada similară a anului trecut, până la un nivel de 156 mii tone.Segmentul de distribuțieSegmentul de distribuție a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie o creștere de 33% a cifrei brute de afaceri față de perioada similara din 2017, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și implicit a prețurilor interne la produsele petroliere, precum și datorită majorării volumului de produse vândute.Pe plan internațional, cotațiile la carburanți s-au apreciat în primele nouă luni ale anului cu circa 28% pentru benzina Euro 5 (683 USD/tonă) și cu 35% pentru motorina Euro 5 (638 USD/tonă) față de nivel consemnat în perioada similară din 2017. În trimestrul III, aprecierea cotațiilor carburanților a fost mai accentuată față de T3 2017, cu 31% pentru benzină și 37,6% pentru motorină.În același timp, deprecierea de 2,4% a leului în fața dolarului american (trimestrul III 2018 față de trimestrul III 2017) a făcut ca aprecierea efectivă în moneda națională a celor două cotații să fie de aproximativ 25,5% pentru benzină și 29,3% la motorină. La acestea s-a adăugat și accizele la carburanți, care în această perioadă au fost mai mari față de 2017 cu aproximativ 15% pentru benzină și 16% pentru motorină.Evoluțiile nu s-au reflectat integral în prețurile la carburanții comercializați pe plan intern, acestea majorându-se în trimestrul 3 al anului față de T3 2017 cu aproximativ 25,7% pentru motorină și 21,7% pentru benzină.Astfel, indicatorii financiari obținuți de segmentul de distribuție în primele nouă luni au fost de 37,3 milioane USD pentru rezultatul operațional EBITDA - în scădere cu 21% față de nivelul din perioada similară a anului trecut, și de 16,8 milioane USD pentru rezultatul net – în scădere cu 59%.Rompetrol Downstream a reușit o creștere cu 8% a cantităților de carburanți comercializați (benzină, motorină, GPL), de la circa 1,69 milioane tone în perioada ianuarie - septembrie 2017 la 1,82 milioane tone în primele nouă luni ale acestui an. Pe segmentul de retail, compania a consemnat o majorare cu 2% a volumelor comercializate, evoluția fiind susținută de programului de rebrading al benzinăriilor Rompetrol și a punctelor de distribuție GPL auto, continuarea programelor de optimizare și reducere a costurilor operaționale, dar și de finalizare a 4 noi stații.Pe segmentul de en-gros, aceasta și-a extins prezența de la începutul anului cu 85 de noi baze interne de 9 și 20 metri cubi, cantitățile totale vândute pe acest canal fiind cu 17% în primele nouă luni ale anului peste cele din perioada similară a anului trecut.La finele lui septembrie 2018, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 895 puncte de comercializare (stații proprii, stații partener, stații expres, baze interne), în creștere cu 102 de unități față de septembrie 2017.