Rompetrol Rafinare, creștere cu 27% a materiilor prime procesate în primul semestru

În același timp, creșterea volumului de materii prime prelucrate și a produselor petroliere vândute, dar și continuarea programelor de optimizare a costurilor de procesare și a cheltuielilor operaționale au susținut atingerea în perioada ianuarie-iunie a unui profit net de 2,78 milioane USD, față de o valoare negativă de 7 milioane USD în S1 2017.Rezultatele au fost influențate de volatilitatea produselor petroliere, în condițiile în care materia primă – țițeiul s-a apreciat cu circa 36%, ajungând în S1 la 70 USD/baril. La nivel european, marjele europene de rafinare s-au diminuat în primul semestru al anului cu peste 12% față de indicatorul aferent perioadei similare din 2017, în contextul unei creșteri accentuate a țițeiului, cu mult peste evoluția produselor petroliere.Diviziile de rafinare și petrochimie ale Rompetrol Rafinare au reușit să își majoreze cu 34% cantitățile de produse petroliere livrate la export în prima jumătate a anului, valoarea acestora ridicându-se la peste 926 milioane USD (cu circa 80% peste indicatorul din S1 2017).Compania a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 435 milioane USD în trimestrul II 2018 și peste 769 milioane USD în primul semestru al anului 2018.Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul român prin Ministerul Energiei (44,69%).Pe segmentul de rafinare, compania a realizat o cifră de afaceri brută în valoare de 2,24 miliarde USD în primul semestru al anului, în creștere cu aproximativ 60% comparativ cu aceeași perioadă din 2017. Majorarea a fost determinată în principal de cotațiile ridicate ale țițeiului și ale produselor petroliere.În același timp, rezultatul operațional EBITDA s-a majorat cu 82% față de indicatorul din S1 2017, până la un nivel de 76,7 milioane USD. Rezultatul net obținut de segmentul de rafinare în prima jumătate a anului a fost unul pozitiv, de 17,5 milioane USD, față de unul negativ de 17,2 milioane USD consemnat în perioada similară din 2017.Rezultatele financiare au fost susținute de îmbunătațirea cu 25% a marjei brute de rafinare a unității de la malul Mării Negre până la un nivel de 49,6 USD/tonă și cu 27% a cantităților de materie primă prelucrată și a carburanților comercializați, pe fondul continuării programelor de optimizare a proceselor de producție și energie (creșterea ponderii produselor albe din totalul produselor finite) și de eficientizare a costurilor de operare - începute în 2014 și continuate până în prezent.Compania a realizat în luna aprilie o serie de operațiuni tehnologice recurente (schimbare și regenerare catalizatori, decocsare) pentru menținerea instalațiilor rafinăriei Petromidia în parametri optimi de funcționare, dar și pentru asigurarea calității produselor obținute. Rafinăria Petromidia a procesat în prima jumătate a anului circa 3,1 milioane tone de materie primă, în creștere cu peste 27% față de nivelul obținut în perioada similară din 2017.În prima jumătate a anului, rafinăria Vega Ploiești a procesat o cantitate totala de 194 mii tone, in crestere cu 28% fata de perioada similara din 2017. In prezent, rafinaria este cea mai longeviva unitate de profil din Romania si este singurul producator intern de bitum si hexan.Gradul de utilizare a capacitatii de prelucrare in S1 s-a majorat cu 28% in cazul rafinariei Petromidia (98,45 %), respectiv cu peste 25% pentru rafinaria Vega (117,53%).In prima jumătate a anului, rafinăria Petromidia a obținut circa 2,42 milioane tone carburanți, din care peste 64% au fost carburanții diesel și cel special pentru aviație - jet.Divizia de petrochimie a înregistrat în primul semestru al anului o cifră de afaceri de 114,3 milioane USD, în creștere cu 43% față de nivelul consemnat în perioada similară din 2017. În prezent, aceasta este singurul producător de polimeri din România.Pe fondul marjelor reduse și a volatilității ridicate ale prețurilor materiei prime și a produselor petrochimice, rezultatul operațional (EBITDA) a fost unul negativ, de circa 8,8 milioane USD. În același timp, rezultatul net a fost de asemenea unul negativ, de 19 milioane USD.Bugetul de investiții alocat segmentului de petrochimie pentru acest an se ridică la circa 6,8 milioane USD și vizează proiecte de dezvoltare a activităților de profil, investiții obligatorii și lucrări de mentenanță capitală. Compania a finalizat în S1 lucrările de revizie și testare a instalației de polietilene de înaltă densitate - HDPE (verificare/modernizare echipamente, avizări, etc) și și-a propus să o repornească în perioada următoare, în funcție de condițiile de piață.Printre proiectele finalizate în prima jumătate a acestui an se numără și cele destinate instalației de polipropilena pentru îmbunătățirea disponibilității mecanice, dar și pentru susținerea capacității de producție la 260-270 to/zi pe parcursul întregului an.La acestea se adaugă și cel dedicat instalației de polietilene de joasă densitate (LDPE) care îi permite o reducere semnificativă a opririlor accidentale. În 2017, compania a alocat circa 1,2 milioane USD pentru construcția unei unități adiacente acesteia, care asigură recuperarea integrală a filamentelor fine de polimeri, denumite “păr de înger”.Producția totală de polimeri în S1 2018 s-a majorat cu 26% față de perioada ianuarie-iunie a anului trecut, până la un nivel de 81,6 mii tone.Segmentul de distribuție a înregistrat în perioada ianuarie-iunie o creștere de 38% a cifrei brute de afaceri față de S1 2017, pe fondul unei îmbunătățiri cu 12% a cantităților de carburanți comercializați pe piața internă (benzine, motorine, gaz petrolier lichefiat).În prima jumătate a anului, cererea internă de carburanți a fost afectată atât de condițiile meteo severe din primul trimestru, cât și de cele economice generale (supracciză carburanți – transportatori, curs valutar/inflație, evoluția internă și internațională a prețurilor). În acord cu prognozele interne, piața internă a consemnat o creștere a volumelor de circa 2% în prima jumătate a anului.Astfel, Rompetrol Downstream a reușit o creștere cu 12% a cantităților de carburanți comercializați, de la 1,03 milioane tone în S1 2017 la 1,15 milioane tone în primul semestru al acestui an. Pe segmentul de retail, compania a consemnat o creștere a volumelor de 3%, evoluția fiind susținută de impactul programului de rebrading al stațiilor Rompetrol, continuarea programelor de optimizare și reducere a costurilor operaționale, dar și de deschiderea a 2 noi stații în Bacău și Baia Mare.Pe segmentul de en-gros, aceasta și-a extins prezența de la începutul anului cu 62 de noi baze interne de 9 și 20 metri cubi, cantitățile totale vândute pe acest canal fiind cu 11% în S1 2018 peste cele din perioada similară a anului trecut.La finele lui iunie 2018, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 869 puncte de comercializare (stații proprii, stații partener, stații expres, baze interne), în creștere cu 80 de unități față de iunie 2017.