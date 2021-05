Rompetrol Rafinare a aprobat planul de investiții pentru 2021. Unde vor merge cei mai mulţi bani

Compania care operează rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești are în plan să investească 31 de milioane de dolari în rafinăria de la malul mării, 1,5 milioane de dolari în Divizia de Petrochimie și puțin peste 5,5 milioane de dolari în unitatea de producție din Ploiești. Petromidia, cea mai mare și cea mai importantă rafinărie din România, are în plan, în acest an, să înlocuiască sistemul de foraj/tăiere cocs în Instalația de Cocsare, un proiect estimat la aproximativ 2,2 milioane de dolari. De asemenea, compania intenționează să intervină cu lucrări la nu mai puțin de 11 rezervoare (reabilitare, reparații sau reconstrucție), cu un efort investițional total apreciat la circa 8,5 milioane de dolari. Prin aceste proiecte, se va asigura o flexibilitate în ceea ce privește stocarea eficientă a produselor obținute. Un alt proiect important este reprezentat de înlocuirea catalizatorilor în unele instalații, fapt ce ar genera costuri de 1,8 milioane de dolari, dar cu ajutorul căruia se va menține capacitatea de producție din Petromidia. Proiecte importante sunt prevăzute și pentru Divizia de Petrochimie, unica din țară, care anul trecut a reușit să bifeze o performanță notabilă: în doar trei luni, specialiștii petrochimiști au dezvoltat un sort nou de polipropilenă, care este folosit pentru stratul filtrant al măștilor de protecție. Astfel, în Instalația de Polietilene de Joasă Presiune (LDPE), va fi operaționalizat un extruder de injecție a aditivului, care va putea crește tipurile de sorturi obținute de Divizia de Petrochimie.Eforturi importante se vor face și în rafinăria Vega Ploiești, cea mai longevivă (funcțională din 1905) și singura din România care poate produce bitumuri rutiere sau hexan. În planul de investiții publicat pe site-ul companiei, se arată că a fost aprobată achiziția unui incinerator în unitatea de bitum, proiect de aproape un milion de dolari, care ar susține capacitățile de producție (anul trecut, rafinăria a produs aproximativ 120 de mii de tone de bitum, record absolut). Totodată, un proiect cu impact pozitiv în procesele operaționale este înlocuirea radiatorului din instalația de Distilare în Vid, cu un efort investițional de circa 3,5 milioane de dolari. Este vorba de un pas care ar reduce semnificativ și impactul pe mediul înconjurător. De altfel, multe dintre proiectele din acest an bugetate de companie, proiecte care vizează conformarea la legislație sau mentenanța, au o importantă componentă de mediu. Rompetrol Rafinare este, anual, unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României, dar și unul dintre cei mai mari angajatori din regiune.