Rompetrol, o nouă stație în oraşul Filiaşi

Rompetrol, o nouă stație în orașul Filiași

Rompetrol Downstream - divizia de retail a Grupului KMG International în România, a deschis o nouă stație sub franciza Rompetrol Partener în orașul Filiași, județul Dolj. Stația a fost construită și este operată de firma Azalis, care deține și alte șase unități Rompetrol Partener în regiune.„Alături de partenerii noștri, continuăm împreună să creștem și să venim în întâmpinarea clienților noștri cu produse și servicii de calitate. Aceasta este a 114 stație deschisă sub brandul Rompetrol Partener, un sistem de franciză care le oferă acestora experiența, cunoștințele și sprijinul companiei în gestionarea și dezvoltarea unui business cu carburanți la standarde internationale”, a declarat Vlad Rusnac, Chief Retail Officer al KMG International și director general al Rompetrol Downstream.Cu o investiție estimată la circa 1,2 milioane USD, noua stație din Filiași oferă clienților prin trei pompe de ultimă generație (dintre care două cu debit mărit) gamele de carburanți Efix și EfixS - produse de cea mai mare rafinărie din România - Petromidia Năvodari, dar și posibilitatea folosirii serviciului de plată Fill&Go.Stația este dotată și cu punct de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, spălătorie auto (inclusiv pentru microbuze), zone de magazin și bar, localitatea fiind un important nod rutier al regiunii Oltenia. Investiția va avea și un impact social, atât prin cele 19 locuri de muncă nou create, cât și prin impozitele locale generate de activitatea stației.Conceptul Rompetrol Partener a fost lansat în 2002 și a vizat încă de la început crearea unui program coerent, dar și cultivarea unei relații corecte și benefice pentru ambele părți - pentru Rompetrol extinderea la nivel național a rețelei de distribuție carburanți, în timp ce pentru partener modernizarea stației și creșterea vânzărilor prin asocierea cu un brand puternic.Pe lângă accesul la o rețea națională de benzinării, intrarea sub umbrela francizei Rompetrol Partener asigură aprovizionarea cu carburanții Efix și EfixS, accesul la portofoliul de clienți Rompetrol, dar și investiția Rompetrol în semnalistica stației și sistemul informatic de gestiune a vânzărilor de carburanți. Mai mult, stațiile operate în franciză primesc suportul Rompetrol în ceea ce privește standardele de operare, instruirea angajaților din stații și accesul la campaniile naționale de marketing. De asemenea, Rompetrol oferă partenerilor posibilitatea extinderii afacerii din benzinărie cu servicii conexe: GPL, butelii și alte servicii.„Franciza Rompetrol Partener a evoluat odată cu compania noastră și a pus accent pe performanță, calitate și alinierea la standardele europene. În ultimii trei ani, stațiile din franciza Rompetrol Partener au trecut printr-un proces accelerat de rebranding și aliniere la noile elemente de identitate vizuală ale brandului Rompetrol. În paralel cu dezvoltarea rețelei existente de stații deschise în francize, în perioada 2017-2018 s-au deschis 12 astfel de stații. Ne dorim ca în perioada 2019-2023 să atingem un ritm anual de creștere de cel puțin 10 noi unități”, a adăugat Vlad Rusnac.Dezvoltarea și implementarea din 2013 a unui nou concept al stațiilor Rompetrol s-au reflectat și la nivelul unităților gestionate de partenerii companiei. Conform studiilor interne, clienții apreciază noua imagine a stațiilor, în linie cu trendul ascendent privind consumul mediu lunar, recunoașterea mărcii Efix și poziționarea acestuia ca lider în rândul brandurilor de carburanți, notorietatea spontană privind recunoașterea mărcii Rompetrol ca brand de succes, dar și o dublare a popularității serviciului Fill&Go.Rompetrol Downstream opera la nivel național, la finele lunii septembrie a acestui an, 895 de puncte de comercializare carburanți (stații proprii, stații Rompetrol Partener, stații Rompetrol Expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi), în creștere cu 102 de unități față de perioada similară din 2017. La acestea se adaugă și 6 depozite de carburanți (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Simleul Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești), dar și cele trei stații de îmbuteliere a gazului petrolier lichefiat (Bacău, Arad și Pantelimon).Rompetrol Downstream împreună cu Rompetrol Gas au reușit, în perioada ianuarie - septembrie 2018, o creștere cu 8% a cantităților totale de carburanți comercializați (benzină, motorină, GPL) pe plan intern, de la circa 1,69 milioane tone în primele nouă luni din 2017 la 1,82 milioane tone.Pe segmentul de retail, companiile au consemnat o majorare cu 2% a volumelor comercializate, evoluția fiind susținută de programul de rebranding al benzinăriilor Rompetrol și a punctelor de distribuție GPL auto, continuarea programelor de optimizare și reducere al costurilor operaționale, dar și de finalizare a patru noi stații proprii (București – Bragadiru, Bacău, Baia Mare și Sovata).Pe segmentul de angro, aceasta și-a extins prezența de la începutul anului cu 85 de noi baze interne de 9 și 20 metri cubi, cantitățile totale vândute pe acest canal fiind cu 17% în primele nouă luni ale anului peste cele din perioada similară a anului trecut.