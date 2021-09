Rompetrol lansează programul „Pregătit pentru carieră”

Rompetrol, companie a Grupului KMG International a lansat, miercuri, 1 septembrie, a XXI-a ediție a programului „Pregătit pentru Carieră”, care se va desfășura în perioada 1 septembrie – 31 octombrie. De 20 de ani, Grupul susține formarea de specialiști pentru industria petrolieră, iar în acest an, 49 de tineri selectați în urma unor procese de recrutare complexe, vor participa la programele de pregătire.Procesul de recrutare a demarat în luna mai, iar dintr-un total de peste 150 de candidați, 49 de absolvenți de liceu și studenți din Constanța, București și Ploiești au fost aleși să participe la program, în baza rezultatelor obținute în testările preliminare. Tinerii vor beneficia de expertiza a peste 45 de mentori din rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, dar și în cadrul Rompetrol Well Services. Ținând cont de contextul pandemic actual, programul a fost structurat în sistem hibrid, cu o parte care urmează să se desfășoare în online (teorie, workshop-uri de dezvoltare a competențelor soft, testări) și o parte în care tinerii vor putea face vizite on-site în unitățile de producție. Pe timpul vizitelor, vor fi respectate toate normele de protecție sanitară, de distanțare socială și de siguranță, prevăzute intern în cadrul companiilor. Cei 49 de absolvenți și studenți vor trece prin toate departamentele importante din Petromidia Năvodari (rafinare, petrochimie, utilități, mentenanță, rampe și laboratoare), Vega Ploiești (rafinare, utilități, mentenanță și rampe) și Rompetrol Well Services (producție și financiar).„Mereu am căutat, în tinerii care au făcut parte din programul de Internship, să găsim energie și entuziasm, dorință de dezvoltare, ambiție și pasiune pentru viitoarea carieră. În ultimii 20 de ani, am reușit să atragem oameni proactivi, deschiși către noi oportunități, determinați și cu capacitate ridicată de învățare, iar toate abilitățile enunțate au fost șlefuite, în timp, prin implicarea mentorilor și a colegilor mai experimentați. Suntem convinși că vom atinge, și în acest an, standardul de calitate pe care ni-l dorim, iar tinerii care au fost selectați pot ajunge adevărați profesioniști ai industriei”, a declarat Gina Cruceru, Director Resurse Umane în cadrul Grupului KMG International (Rompetrol).Tinerii care au parcurs programul au ajuns în funcţii importante în RompetrolLa fel ca în 2020, internii vor primi la finalul celor două luni ale programului, două certificări: una de absolvent al programului Rompetrol, „Pregătit pentru Carieră” şi certificarea „Knowing Yourself” în urma parcurgerii programului de dezvoltare personală, Leaders Explore, desfășurat împreună cu Fundația Leaders. În ultimii 20 de ani, programul „Pregătit pentru Carieră” a strâns peste 1.500 de tineri cu potențial să construiască o carieră în industria petrolieră. În momentul de față, sute de angajați ai Rompetrol Rafinare și ai altor companii membre KMG International (Rominserv, Rompetrol Quality Control și Midia Marine Terminal) sunt foști participanți la programele de formare, iar dintre ei, mulți au ajuns să ocupe funcții importante în cadrul Grupului. Rompetrol Rafinare operează rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai importantă capacitate de rafinare a țițeiului din România, cu o cotă de producție, la nivel național, de aproximativ 40%. De asemenea, compania deține și rafinăria Vega Ploiești, cea mai longevivă unitate de profil din Români și unic producător național de bitum și solvenți ecologici (hexan, white spirit etc.). Rompetrol Well Services este una din cele mai importante companii din segmentul de piață specific din România. Cu o experienţă de circa 70 de ani, compania oferă o gamă largă de servicii specializate pentru sonde de ţiţei şi gaze naturale.