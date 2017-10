Rompetrol face cinste! Şoferii aşteptaţi cu un nou concurs în staţiile Rompetrol

Rompetrol face cinste! Șoferii așteptați cu un nou concurs în stațiile Rompetrol

Ştire online publicată Marţi, 28 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din 20 octombrie 2014, în toate stațiile Rompetrol se va derula o promoție dedicată șoferilor de mașini de mare tonaj. Promoția se desfășoară sub numele „Atenție, facem cinste!” și se va încheia la data de 20 ianuarie 2015.Potrivit organizatorilor concursului, pentru o alimentare de minimum 200 litri carburant șoferul primește un pre-miu mic pe loc, iar pentru o alimentare de minim 400 litri carburant șoferul primește un premiu mare pe loc. Premiul mic constă într-o sticlă de Coca Cola la 1 litru, în timp ce premiul mare aduce clientului o sticlă de Coca Cola la 1 litru plus un sandwich. De asemenea, Rompetrol ține să precizeze că în stațiile în care nu se comercializează sandwich-uri premiul mare constă într-o sticlă de Coca Cola la 1 litru, un pachet de Chio Chips și un pa-chet de mini croissant-uri 7 days.Cei peste 7.000 de angajați prezenți în 12 țări fac din Grupul Rompetrol una din cele mai puternice companii din România și un important jucător în regiunea Mării Negre și Mării Mediterane. Cu activități în fiecare sector din domeniul petrolului și al gazelor, Rompetrol deține operațiuni majore în rafinare, petrochimie, retail, trading, explorare, producție și servicii industriale. În România, Rompetrol deține cea mai performantă rafinărie din țară, Petromidia, situată în Năvodari. Poziția strategică a rafinăriei, pe țărmul Mării Negre, permite un tranzit rapid, pe cale maritimă, de țiței și produse petroliere. Astfel, Petromidia devine un nod regional important, iar Rompetrol unul din cei mai mari exportatori din țară. Produsele rafinăriei Petromidia ajung în cele 450 de stații de alimentare din țară, alături de alte țări din regiune sau bazinul Mării Negre. La nivel european, Grupul Rompetrol deține peste 1.000 de benzinării în șase țări (România, Republica Moldova, Bulgaria, Franța, Spania și Georgia), care operează sub brandurile Rompetrol, Dyneff și Litro. De asemenea, Grupul deține o puternică rețea de comerț cu produse petroliere, prin intermediul companiilor subsidiare, localizate în Spania și Elvetia (Dyneff și Vector Energy).