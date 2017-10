Rompetrol contribuie cu 0,5% din PIB la deficitul bugetar

Comisia Europeană a publicat ieri documentul intitulat „Previziuni privind economia europeană - primăvară 2010". În secțiunea dedicată României, se precizează că Rompetrol are de rambursat la bugetul de stat, în acest an, sume reprezentând obligațiuni de plată evaluate la 0,5% din produsul intern brut. Documentul precizează că ținta de deficit bugetar ar putea să nu fie realizată din cauza creșterii economice sub 0,5%, scăderii încasărilor din taxe și impozite și pentru că guvernul de la București se așteaptă să primească doar jumătate din suma datorată de Rompetrol. Grupul petrolier are de achitat datoriile istorice ale Petromidiei, în valoare de circa 571 milioane euro. Noul acționar, compania de stat KazMunaiGaz, din Kazahstan, negociază cu guvernul român eșalonarea plății pe 3 - 4 ani. Cabinetul Boc trebuie să aleagă între a obliga Rompetrolul să-și achite datoria în 2010 și a le impune celorlalți agenți economici și populației să plătească taxe și impozite majorate.