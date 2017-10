Rompetrol construieşte un terminal în largul Portului Midia

Rompetrol construiește un terminal în largul Portului Midia

Dinu Patriciu a anunțat în cadrul conferinței desfășurate ieri că Rompetrol deține un terminal marin în largul Portului Midia, la 8 Km de țărm, cu o capacitate de 12 milioane de tone, ale cărui lucrări de construcție urmează să fie finalizate până în luna august a anului viitor. „Rompetrol poate să asigure o alternativă la țițeiul și gazele din Rusia, conectat la un alt mare producător care este Kazahstanul. România are șansa de a deveni un pod, un punct important pe harta petrolului, cu condiția să se miște foarte repede. Acesta este substratul tranzacției pe care am făcut-o cu KazMunaiGaz”, a precizat Patriciu. Terminalul de la Midia ar trebui să fie corespondentul celui de la Batumi. Prin intermediul terminalului de la Midia și al celor deținute de KazMunaiGaz va fi ocolit astfel teritoriul rusesc.Dinu Patriciu a anunțat în cadrul conferinței desfășurate ieri că Rompetrol deține un terminal marin în largul Portului Midia, la 8 Km de țărm, cu o capacitate de 12 milioane de tone, ale cărui lucrări de construcție urmează să fie finalizate până în luna august a anului viitor. „Rompetrol poate să asigure o alternativă la țițeiul și gazele din Rusia, conectat la un alt mare producător care este Kazahstanul. România are șansa de a deveni un pod, un punct important pe harta petrolului, cu condiția să se miște foarte repede. Acesta este substratul tranzacției pe care am făcut-o cu KazMunaiGaz”, a precizat Patriciu. Terminalul de la Midia ar trebui să fie corespondentul celui de la Batumi. Prin intermediul terminalului de la Midia și al celor deținute de KazMunaiGaz va fi ocolit astfel teritoriul rusesc.