"Rompetrol are o adevărată poveste de spus, iar Petromidia este epicentrul"

Recent, o delegație a companiei naționale de petrol și gaze din Kazakhstan - KazMunayGas și a fondului național suveran Samruk-Kazyna a vizitat principalele active de producție ale KMG International din România, iar cu această ocazie, au analizat și experiența acumulată de companie în dezvoltarea și implementarea programului „Change for good“.„Rompetrol are o adevărată poveste de spus, desigur, rafinăria Petromidia fiind epicentrul schimbărilor implementate. Am remarcat toate îmbunătățirile realizate în ultimii ani, de când Rompetrol a fost cumpărat de com-pania KazMunayGas. Este foarte interesant să îi vezi pe oameni vorbind despre performanțele lor, vorbesc des-pre oamenii care aduc de fapt schimbarea, cei care lucrează cu pasiune, cu mândrie și sunt motivați de diferența pe care o aduc. Ne dorim să vedem acest lucru în cazul fiecărui activ al grupului nostru - Samruk Kazyna. Această pasiune face dife-rența între o inițiativă de succes și o măsură aplicată strict procedural. Am văzut multe alte încercări de reducere a costurilor, de a aduce îmbunătățiri în organizație, dar adevărata schimbare vine atunci când crezi în ea, când te implici cu inima și mintea și vedem acest lucru cu siguranță în cazul Rompetrol. Rafinăria Petromidia este un exemplu remarcabil pentru modul în care lucrurile pot fi îmbunătățite și sper că această experiență va fi împărtășită și de KazMunayGas. De asemenea, mi-ar plăcea să împărtășesc această experiență la o scară mai mare, și pentru alte active deținute de Samruk Kazyna, mai întâi în Kazakhstan, apoi și în alte țări”, a declarat reprezentantul fondului național suveran Samruk-Kazyna, Adamas Ilkevicious, după vizita efectuată la Petromidia.Ce este programul „Change for good“ KMG International, parte a companiei naționale de petrol și gaze din Kazakh-stan - KazMunayGas, va continua în perioada următoare implementarea programului „Change for good”. Realizat în acord cu strategia KazMunayGas și a fondului național suveran al statului Kazakhstan - Samruk-Kazyna, acesta vizează până în 2018 o eficientizare și o îmbunătățirea a întregului flux de operațiuni specifice activităților de rafinare - petrochimie, trading - aprovizionare cu materie primă, retail - marketing, upstream - servicii industriale. De asemenea, programul va urmări și o reducere a cheltuielilor operaționale și o creștere a profitabilității, efectul economic vizat fiind de aproximativ 130 milioane USD până în 2018 (30 milioane USD în 2015).„Realizarea programului «Change for good» va permite atingerea unui nou nivel de dezvoltare a KMG International și o consolidare a poziției deținute de compania națională KazMunayGas pe plan internațional”, a declarat și Zhanat Tussupbekov, directorul general al KMG International.