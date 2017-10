Rompetrol a contribuit cu 1,5 milioane USD la bugetele locale din Năvodari şi Corbu în 2013

Rompetrol a contribuit cu 1,5 milioane USD la bugetele locale din Năvodari și Corbu în 2013

Companiile Rompetrol de pe platforma industrială Petromidia din Năvodari au contribuit în anul 2013 cu aproximativ 1,5 milioane USD la bugetele locale din Nădovari și Corbu, cea mai mare parte fiind virată către bugetul orașului Năvodari, potrivit datelor transmise de companie.În contextul în care rafinării din Europa și-au redus sau și-au sistat definitiv activitatea, rafinăria Petro-midia a parcurs un program amplu de modernizare, investiția aferentă fiind de circa 380 milioane USD. Nivelul total al investițiilor KazMunayGas în perioada 2007 - 2013, pentru Rompetrol Rafinare, depășește 1 miliard USD.Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Navodări și Vega Ploiești) este parte a Kaz-MunayGas International (fostul Rompetrol Group), aceasta fiind deținută integral de KazMunayGas - compania națională de petrol și gaze din Kazakhstan.Programul de modernizare a vizat în principal creșterea capacității de rafinare la 5 milioane de tone de țiței/an, dar și modificarea coșului de produse realizate, trecerea la producția exclusivă de carburanți Euro 5 și îndeplinirea cerințelor europene de mediu.Aprovizionarea cu țiței pentru obținerea produselor finale se realizează prin portul Midia, amplasat în vecinătatea platformei industriale, care poate primi vapoare de până la 24.000 tdw sau prin portul Constanța, printr-o conductă de 40 de kilometri. Investițiile suplimentare realizate în perioada 2007 - 2013 au vizat con-strucția terminalului maritim în largul Mării Negre, pentru aprovizionarea cu țiței și extinderea danelor pentru evacuarea produselor finite.În ceea ce privește impactul social, luând în calcul toate companiile care derulează operațiuni pe platforma Petromidia (Rominserv, Rompetrol Quality Control, Midia Marine Terminal, Rompetrol Gas, Rompetrol Downsteam, Global Security Sistem) numărul angajaților implicați se ridică la aproximativ 2.000, potrivit datelor transmise de Rompetrol. De ase-menea, activitățile de pe platforma Petromidia au impact în susținerea comunității locale, dar și în economia națională. Peste 30.000 de persoane depind lunar direct și indirect de activitatea rafinăriei. Totodată, lucrările tehnologice realizate de Rompetrol Rafinare în timpul reviziilor, realizate periodic de companie, implică peste 1.800 de persoane cu diferite specializări (mecanică, electrică, automatizări, construcții civile, tratamente anticorozive etc).Odată cu dezvoltarea activităților de pe platforma Petromidia, rafinărie ce are o tradiție de peste 35 de ani și care asigură peste 40% din capacitatea de rafinare a României, s-a dezvoltat și orașul Năvodari, al cărui număr de locuitori a ajuns în prezent la peste 40.000. De precizat este și faptul că peste 70% dintre angajații Rompetrol de pe platforma Petromidia locuiesc în orașul Năvodari.KMG Rompetrol este deținut integral de compania națională de petrol și gaze din Kazahstan - KazMunayGas și este prezent în 12 țări, cu majoritatea activelor și operațiunilor în Franța, România, Spania și Sud-Estul Europei. În urma finalizării progra-mului de modernizare, dezvoltare și mărire a capacității de producție la 5 milioane tone pe an, rafinăria Petromidia a funcționat la capacitate maximă în a doua jumătate a anului 2013, iar pe parcursul întregului an a înregistrat performanțe record - cele mai bune randamente pentru ben-zină și motorină din istoria rafinăriei, cel mai mare nivel de motorină produs de la punerea în funcțiune, îmbu-nătățirea indicelui de eficiență energetică.