Românul Marinică Sumală a fost eliberat de piraţii somalezi

După șapte luni de captivitate

Românul Marinică Sumală a fost eliberat de pirații somalezi

La primele ore ale zilei de 11 decembrie 2010, bulk carrier-ul „Eleni P”, sub pavilion liberian, a fost eliberat de pirații somalezi, a anunțat EU Navfor, forța de intervenție navală a Uniunii Europene. La bordul navei se află un echipaj de 23 de navigatori, dintre care 19 filipinezi, doi greci, un ucrainean și un român. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat că românul se numește Marinică Sumală, are 43 de ani și este fitter. Nava de 72.119 tdw, construită în 1997, a fost capturată pe data de 12 mai 2010, în Marea Arabiei. Plecase din portul ucrainean Yuzhniy și se îndrepta spre Chi-na. Operatorul bulk carrier-ului, compania Eurobulk Ltd, din Grecia, a confirmat știrea (mai puțin cea referitoare la numărul și naționalitatea membrilor echipajului). Printr-un comunicat de presă postat pe site-ul său, acesta a anunțat că nava a plecat din Somalia și se îndreaptă spre un port de refugiu. Echipajul urmează să fie repatriat după câteva zile. Până la această oră nu există nicio informație referitoare la plata vreunei recompense. Cu siguranță că a existat una, pentru că se știe: pirații somalezi nu fac gesturi de mărinimie.