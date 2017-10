Românul capturat de piraţi se numeşte Ion Gelu Plavovschi

Românul capturat de pirați se numește Ion Gelu Plavovschi

Marinarul român de pe tancul petrolier Maran Centaurus, capturat de pirații somalezi în seara zilei de 29 noiembrie 2009, se numește Ion Gelu Plavovschi și este fitter, a precizat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. „Nu am reușit să obținem alte informații despre el. Dacă ar fi fost membru al organizației noastre, am fi avut toate datele necesare. Am fi știut prin ce companie de crewing a plecat pe mare, în baza cărui contract și am fi putut să-i contactăm familia, care are nevoie de sprijin moral. Încă o dată se dovedește necesitatea unei legi a marinarului, prin care să se instituie și un sistem de raportare a tuturor evenimentelor în care sunt implicați navigatorii” – a declarat liderul SLN.