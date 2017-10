Românii vor putea pleca în croaziere direct din Constanţa

Românii vor putea pleca în croaziere direct din Constanța

Una dintre cele mai importante linii de croazieră europene a ales Constanța ca port de operare pentru navele sale. Astfel, Constanța nu va mai fi doar o escală de vizită în itinerariul navelor de croazieră, ci și punct de îmbarcare, a anunțat compania MSC Cruises. Primele curse vor fi operate începând din această toamnă.Pe 27 septembrie, primii călători îmbarcați direct din România se vor urca la bordul navei MSC Musica și vor porni într-o croazieră de 11 nopți pe itinerariul: Constanța - Gythion - Veneția - Katakolon - Istanbul - Yalta - Odessa - Constanța. Încă alte trei curse MSC Musica vor mai pleca în această toamnă din portul Constanța. Costul unei croaziere cu plecare din Constanța, pentru un sejur de șapte zile, începe de la 749 euro de persoană pentru o cabină interioară și ajunge până la 1.000 euro de persoană plus taxe portuare pentru o cabină exterioară cu balcon, categorie superioară.Nava MSC Musica a fost lansată la apă în iunie 2006, are o lungime de 294 m, 1.275 cabine (la capacitate maximă 3.013 pasageri), 13 lifturi, 4 restaurante, 15 baruri, casino, teatru, internet cafe, teren de tenis, 3 piscine, 4 băi spa. MSC Cruises și casa de arhitectură De Jorio au creat o navă de lux spectaculoasă, cu cascadă pe înălțimea a trei punți, boltă cu constelații de lumini, mult confort și stil. Peste 85% dintre cabine se bucură de vedere la mare și mai mult de jumătate au balcoane.MSC Cruises este linia de croaziere care îmbarcă cei mai mulți turiști români în fiecare an.