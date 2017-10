Românii vor plăti 2,426 miliarde lei în plus, la bugetul statului

Premierul Victor Ponta a declarat, în repetate rânduri, că nu vor fi introduse noi impozite și taxe, iar cele vechi nu vor fi majorate. Proiectul de ordonanță de urgență de modificare a codului fiscal, pus în dezbatere publică de Ministerul de Finanțe îl contrazice. Potrivit notei de fundamentare, prin aplicarea măsurilor respective bugetul de stat va obține următoarele venituri în plus: în anul 2015 - 2,426 miliarde lei; în 2016 - 1,404 lei miliarde lei; în 2017 - 1,489 miliarde lei; în 2018 - 1,580 miliarde lei.Cea mai importantă sursă de venituri suplimentare (43,98% din total) o reprezintă accizele. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul lor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură, utilizând nivelul în lei practicat în anul 2014, care după cum se știe, a fost stabilit artificial la un curs fictiv de 4,738 lei pentru un euro. Dintr-o simplă trăsătură de condei, statul câștigă suplimentar 1,067 miliarde de lei la capitolul accize.Din impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, se estimează că vor fi obținute, în plus, 743,2 milioane de lei, iar din impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale, 114,6 milioane lei. La rândul lor, modificările aduse în domeniul TVA îi vor aduce bugetului de stat un supliment de 256 milioane de lei.Evident, veniturile intrate în plus în visteria statului vor fi extrase din buzunarele consumatorilor finali, ale populației. În medie, în 2015, fiecare dintre cei 19.942.642 de români (rezidenți în țară la 1 ianuarie 2014) vor plăti cu 121,65 lei mai mult. Cei mai afectați vor fi cei 499.100 de pensionari agricultori. Ei vor pierde, în medie, 2,95% din pensie pentru ca statul să obțină venituri suplimentare. La rândul lor, cei 4.687.200 de pensionari din sistemul asigurărilor sociale de stat, vor pierde în medie 1,2% din pensia anuală.