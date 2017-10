Românii preferă să facă turism pe meridiane mai curate

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a semnat acordul de parteneriat cu organizatorii proiectului „Let‘s Do It, Romania!”. Aceștia și-au propus ca, într-o singură zi - pe 25 septembrie 2010 -, să curețe de gunoaie arealele naturale de pe teritoriul întregii țări. La acțiune, vor fi cooptați numeroși voluntari, din rândul populației și instituțiilor publice. „Let‘s Do It, Romania” este cel mai mare proiect de implicare socială din țara noastră care își propune să responsabilizeze autoritățile și cetățenii în privința gestionării co-recte a deșeurilor și aplicării legislației de mediu.Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a anunțat că va promova acțiunea „Let‘s Do It, Romania” în rândul operatorilor economici din turism, va comunica necesitatea gestionării deșeurilor conform normelor legale și va informa autoritățile publice din stațiunile turistice din România cu privire la obiectivele acestui proiect. Este pentru prima oară când ministerul se arată preocupat de una dintre cele mai grave probleme ale României: curățenia. Industria turismului are de suferit foarte mult de pe urma mizeriei care domnește peste tot în țară, nu doar în stațiuni, pe traseele turistice. Mulți dintre străini evită destinațiile de vacanță din țara noastră din acest motiv. Chiar și românii preferă să-și petreacă concediile pe meridiane mai curate. Mizeria care domnește în țară afectează grav economia. Faptul că nimeni nu a cuantificat, până în prezent, pierderile economice datorate acestei cauze nu înseamnă că ele nu există și nu sunt importante. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, celelalte ministere, guvernul ar trebui să capaciteze administrațiile publice, agenții economici și populația să curețe țara de gunoaie și să păstreze curățenia nu doar într-o zi anume, ci în fiecare zi din an. Problema este de însemnătate națională, dar, din nefericire, nu se bucură de nicio atenție din partea autorităților centrale și locale.