De astăzi,

Românii pot cumpăra pachete turistice cu o reducere de până la 30%

Astăzi debutează programul „Înscrieri timpurii 2010“, din cadrul campaniei „Turist în România“, a anunțat Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT). Programul oferă clienților români posibilitatea de a cumpăra vacanțe în țară, pentru orice perioadă a anului, cu o reducere de până la 30%. Pentru a beneficia de prețurile speciale, cumpărătorii trebuie să rezerve și să plătească, în lunile februarie - martie, sejurul dorit la agențiile de turism din țară. Anunțul lansării programului „Înscrieri timpurii 2010” a fost făcut în weekend, la „Forumul Național de Turism - Vacanța în țara mea”, din Eforie Sud. Evenimentul a fost organizat de ANAT și Asociația Litoral - Delta Dunării, cu participarea reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR) și Federației Patronatelor din Turismul României (FPTR). Operatorii din turism speră ca 2010 să fie un an mai bun decât 2009, iar piața să treacă pe un trend de creștere. „Dorim ca în acest an, turiștii români să beneficieze de mai multe programe atractive, prețurile să fie dintre cele mai joase, să existe cât mai multe bonusuri pentru turiștii fideli, iar pachetele pe care le oferim să fie cât mai atrăgătoare, tocmai pentru ca românii să poată călători cât mai mult în țara lor”, a declarat Corina Martin, președintele ANAT. Datorită faptului că ofertele speciale vizează o largă paletă de produse turistice, de la vacanțe la munte sau la mare, la vacanțele de refacere, este de așteptat ca efectul să fie cel de creștere a circulației turistice interne pe tot parcursul anului 2010. Reprezentanții din sector se așteaptă ca programul să aibă cel puțin același succes ca și anul trecut. Semnalele sunt promi-țătoare. „A crescut numărul unităților de cazare care s-au înscris la acest proiect. Astfel, aproximativ 300 hoteluri din toată țara, dintre care peste 100 de pe litoral, își scot deja la vânzare locurile de cazare. Sperăm și la o creștere din partea cererii”, a explicat Corina Martin. Anul trecut, prin acest program s-au vândut peste 12.000 de pachete turistice, iar valoarea vânzărilor s-a ridicat la 12 milioane lei. Cea mai solicitată stațiune a fost Mamaia, cu peste 50% din opțiuni. În plus, la același eveniment, a fost confirmat faptul că Paștele (4 aprilie 2010) se va organiza și în acest an pe litoral, însă de această dată în stațiunile din sud. Tot acolo se va da startul sezonului estival, la o lună distanță. Cât despre evenimentele din sezonul estival 2010, reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului au afirmat că iau în calcul finanțarea pentru atragerea turiștilor pe litoral. La finalul forumului, cei aproximativ 200 de operatori din turism au sărbătorit „Revelionul Turismului”, care a marcat intrarea în noul an turistic.