Românii pot achiziţiona câte maşini doresc, prin programul „Rabla“

Românii pot achiziționa câte mașini doresc, prin programul „Rabla“

Programul „Rabla” a fost extins, a anunțat la finalul ședinței de guvern, premierul României, Emil Boc. (F.G.) „Practic, am eliminat numărul maxim de mașini achiziționate prin program. Am decis ca orice persoană care vrea să adere la acest proiect poate aduce, începând de astăzi, oricâte mașini dorește. De asemenea, am extins programul și la autoutilitarele ușoare”, a declarat Emil Boc.