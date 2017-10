Românii nu renunţă la vacanţe, dar le scurtează şi cheltuiesc mai puţin

De la turismul de week-end la cel de supraviețuire

Românii nu renunță la vacanțe, dar le scurtează și cheltuiesc mai puțin

„Prelungirea crizei va avea un impact serios asupra evoluției turismului românesc, mai ales în privința încasărilor. Românii s-au obișnuit să călătorească, să cumpere vacanțe, însă vor căuta oferte mai ieftine și își vor scurta sejururile” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Corina Martin, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România. Organizația estima la începutul anului că în 2010 va fi creștere pe turismul intern, cu precădere pe litoral. Previziunile erau deosebit de optimiste, vorbindu-se de un spor de 5 - 10% față de anul precedent. În lunile care au trecut, nivelul de aspirație al conducerii ANAT a înregistrat o cădere. „În prezent suntem mai ponderați, din cauza recentelor măsuri de austeritate. Oricum, nu credem că va fi o scădere dramatică, dar nici o revenire față de anul trecut. Este devreme să înaintăm estimări; rămâne de văzut care va fi situația la finele lunii iunie - începutul lunii iulie, când deja o parte dintre români se vor fi hotărât în alegerea sejururilor. Noi promovăm programele speciale, precum mini- prețuri de vacanță sau zile gratuite de vacanță, care credem că vor fi mai căutate în acest an de criză și austeritate” - a afirmat șefa ANAT. În 2009, se vorbea despre turismul românesc ca despre unul de week-end, mai ales pe litoral. Acum, condițiile economice și sociale sunt mult mai grele. Care termen ar fi cel mai potrivit pentru a caracteriza turismul din 2010? Vom vorbi de un „turism de supraviețuire”? „În 2010, vom avea un al doilea an dificil. Noi credem că turismul va supraviețui” - afirmă Corina Martin. Cum reacționează agenții din turism, ce fac pentru a se adapta la condițiile dublei crize, eco-nomice și sociale? „Promovează oferte speciale cât mai multe, atât pentru turismul intern (campaniile gen mini-prețuri de vacanță, programele speciale etc.), cât și pentru cel extern (early booking prelungit, reduceri etc.). Agențiile de turism se promovează mai mult, participă la târguri, evenimente etc.” - a declarat președintele ANAT. Ce ar trebui să facă statul pentru acest sector de activitate aflat într-o situație critică tocmai din cauza măsurilor de austeritate bugetară și de la care se așteaptă venituri din taxe și impozite? „Guvernul ar trebui să promoveze mai bine (Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a preluat campania Turist în România) turismul intern și ofertele speciale și, de asemenea, să asigure promovarea României turistice peste hotare - susține Corina Martin. Momentan, știm că în cel mult o lună brandul turistic al României va fi definitivat. Din păcate, turismul nu a primit nici acum (nu e o noutate în ultimii 20 de ani) facilități fiscale. Așa nu se va putea dezvolta... Ci doar supraviețui. Ce înseamnă facilitățile fiscale pentru turism? Ofer exemplul turismului rural. Acest segment a beneficiat de facilități la finele anilor ‘90 și, în prezent, este unica formă de turism dezvoltată practic de la zero în România. În această perioadă au fost construite sute sau chiar mii de pensiuni rurale și agroturistice. Dacă și celelalte forme de turism ar fi fost stimulate, stăteam cel puțin la fel de bine ca bulgarii pe litoral, de exemplu... Pentru că ei au primit și primesc încă multe facilități de la stat, doar să construiască și să dezvolte!”.