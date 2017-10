Asiguratorii, fără soluții

Românii nu dau nici doi lei pe propriile case

De când cu criza, românii au început să-și prețuiască viața mai mult decât mașina. Potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), cea mai bună evoluție din primul trimestru al anului au avut-o asigurările de viață, care au însumat 419 milioane lei, în creștere cu 6,7%. În același timp, segmentul Casco a scăzut cu aproape 26%, până la 598 milioane lei. Per ansamblu, piața autohtonă a asigurărilor a încheiat primul trimestru din 2010 cu un volum al primelor subscrise de aproape 2,3 miliarde lei, în scădere cu 5,3% față de perioada similară din 2009, potrivit datelor CSA. Prezenți la Constanța pentru a promova asigurarea obligatorie a locuințelor, cei de la CSA au precizat că o dinamică excelentă au avut asigurările de viață de tip unit-linked, adică cele care includ și o componentă investițională - este vorba de o creștere de 42% față de anul precedent, până la 179 milioane lei, respectiv 43% din totalul primelor pe asigurări de viață. „Pe segmentul asigurărilor facultative de locuințe, unde valoarea primelor oscilează între 0,3 și 0,5%, nu am sesizat o creștere, deși firmele de profil încearcă din greu să îi atragă pe români. În prezent, din 8,5 milioane de locuințe, doar 15%, adică 1,3 milioane, sunt asigurate. Este foarte puțin, din cauză că românii nu au o cultură a asigurărilor. Ei percep totul ca pe o nouă taxă”, a declarat, pentru Cuget Liber, Marinela Nemeș, director general în cadrul direcției juridice a CSA. Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) merg în continuare foarte bine, atingând un nivel de 816 milioane lei în primul trimestru, în creștere cu aproape 11,6% față de intervalul similar din 2009. „Piața auto domină clar segmentul asigurărilor, mai ales că firmele de leasing pun condiția încheierii Casco la cumpărare. Există și RCA, ceea ce face diferența. Scăderea de pe segmentul Casco a fost ușor de anticipat, în condițiile în care piața leasingului a coborât în 2009, tendința menținându-se și în primul trimestru din 2010. Când industria auto își va reveni, sunt mari șanse ca polițele Casco să revină în forță”, a mai precizat Marinela Nemeș. CSA susține implementarea prevederilor legii 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuințelor, însă are de depășit bariera mentalității românilor, care percep asigurarea de acest gen ca pe un nou bir plătit statului. „Pe harta asiguratorilor, România prezintă risc ridicat de cutremure, inundații și schimbări climaterice. Anual, statul plătește sume importante pentru a repara daunele produse de inundații. În 2005, nota de plată a calamităților a fost de circa 70 milioane euro, întrucât foarte puțini dintre cei care și-au pierdut atunci casele aveau o asigurare facultativă. Un sistem de asigurări este singurul viabil, motiv pentru care îl promovăm. Pentru început, încercăm să atragem oamenii prin prime mici, cu valoare asigurată extrem de mare”, a declarat Mona Cucu, reprezentant al CSA.