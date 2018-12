Românii cumpără tot mai multe maşini noi. Ce modele sunt la mare căutare

Românii cumpără tot mai multe mașini noi. Ce modele sunt la mare căutare

Volumul total al vânzărilor de autovehicule noi a ajuns, în România, la 171.345 de unități, în intervalul ianuarie - noiembrie, în creștere cu 20,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres.În acest context, achizițiile de autovehicule sunt realizate, în continuare, de către persoanele juridice, în cea mai mare parte (60% din total), dar în același timp numărul de autoturisme achiziționate de către persoanele fizice în primele 11 luni din 2018 (respectiv 58.107 de unități) s-a majorat cu circa 41,1% în comparație cu perioada similară din 2017.Conform datelor centralizate de APIA, din cele 171.345 de autovehicule noi livrate din ianuarie până în noiembrie, 145.208 au fost autoturisme (+22,5%, comparativ cu 2017) și 26.137 autovehicule comerciale (+10,1% vs. 2017). În clasamentul mărcilor (autoturisme + autovehicule comerciale) continuă să conducă Dacia, cu 49.986 unități, urmată de Volkswagen (15.219), Renault (13.439), Ford (12.616) și Skoda (12.425).În cazul autoturismelor, prima poziție este ocupată detașat de Dacia, cu 47.026 unități (32,4% cotă de piață). Ierarhia continuă cu Volkswagen (13.636 unități și 9,4% cotă de piață), Skoda (12.425 unități și 8,6% din total piață), Renault (11.547 unități și 8% cotă) și Ford (8.597 unități și 5,9% cotă de piață).Totodată, pe modele, după primele 11 luni din acest an, Dacia Logan are cel mai mare volum de vânzări, respectiv 19.558 unități, fiind urmată de Dacia Duster (12.029), Dacia Sandero (9.440), Renault Clio (5.210) și Skoda Octavia (5.049).Potrivit sursei citate, în funcție de tipul de combustibil, în noiembrie față de octombrie, au crescut atât volumul, cât și ponderea autoturismelor cu motoare Diesel (31,7% față de 28,4%). La nivelul primelor 11 luni, autoturismele echipate cu motoare pe benzină au pondere de 61,9% din total, cu 10,4% mai mult comparativ cu ponderea pe care o aveau după aceeași perioadă din 2017, respectiv 51,5%.