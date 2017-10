Traian Băsescu îl avertizează pe Vladimir Putin

România va fi independentă energetic în următorii ani

Ieri, președintele Traian Băsescu a vizitat nava de foraj marin „Deepwater Champion”, aparținând companiei ExxonMobil Exploration and Production România. Aceasta se află în largul mării, la 170 kilometri de țărm, în perimetrul Neptun, unde a executat forajul de explorare la sonda Domino 1. Este prima sondă în ape cu adâncimea de aproximativ 1.000 de metri, din sectorul românesc al Mării Negre.Șeful statului a fost preluat, la ora 10,30, de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, de un elicopter al companiei americane, și a revenit înainte de ora 15.La întâlnirea cu ziariștii care îl așteptau la aeroport, Traian Băsescu a făcut următoarea declarație: „Am fost în mare, în perimetrul Neptun, la bordul navei Deepwater Champion. Este o navă specializată în forajul la mare adâncime. S-a descoperit un zăcământ de circa 100 miliarde metri cubi (de gaze - n.n.). Perspective similare sunt pentru alte câteva depozite care urmează să fie prospectate în perioada următoare. Nu aș face alte comentarii, decât să vă dau câteva elemente. România are consumul anual de aproximativ 14,2 miliarde metri cubi. Se es-timează 14,8 miliarde metri cubi pentru 2012. Dar în 2011, a consumat 14,2 miliarde metri cubi de gaze, din care: 11,4 miliarde producție internă și import de completare circa 3 miliarde. Faceți socoteala câți ani ne-ar ajunge depozitul deja găsit ca să nu mai importăm gaze. Este clar că România are perspectiva independenței energetice totale. Iar dacă și celelalte zăcăminte din perimetrul Neptun, cele patru-cinci alte zăcăminte ce urmează a fi prospectate vor indica cantități asemănătoare, România poate fi una din sursele de gaze nu numai pentru ea însăși, dar și pentru multe alte țări din Europa. Să nu vă așteptați că mâine începe exploatarea zăcământului. Ea va putea începe după ce se fac toate prospecțiunile. Din păcate, Deepwater Champion trebuie să plece în Golful Persic. Va reveni când își termină programul de explorări de acolo, cam pe la orizontul anului 2015, 2016, 2017. Dar astăzi avem o certitudine, în acest orizont de timp, 2015 - 2016, România va putea să fie independentă din punct de vedere energetic.”Referindu-se la dotările navei, președintele a declarat că echipamentele de foraj, cele pentru menținerea poziției navei pe timp de furtună și altele sunt comparabile cu cele din filmul de science - fiction „Star Trek”. Întrebat de ziarul „Cuget Liber”, dacă Marea Neagră va deveni o a doua Caspică, Băsescu a răspuns: „Nu vreau să vă lansez bombe din acestea, dar în sufletul meu aș spera!”Vizita președintelui la bordul navei consorțiului american fusese programată, inițial, la începutul lunii februarie, dar a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Semnificativ este faptul că ea a avut loc la mai puțin de o zi după ce Vladmir Putin, a obținut cel de al treilea mandat de președinte al Federației Ruse.Mesajul lui Traian Băsescu privind apropierea zilei când România va fi independentă energetic, cu sprijinul tehnologiei americane, este adresat nu doar propriei națiuni, ci și urechilor Rusiei. Mai mult, șeful statului anunță că țara noastră ar putea deveni un important furnizor de gaze al Europei sau, altfel spus, un concurent al Rusiei.