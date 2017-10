România va dezvolta infrastructura informatică naţională

România va dezvolta infrastructura informatică națională

Guvernul a aprobat programul pentru implementarea planului național de dezvoltare a infrastructurii NGN (Next Generation Network), al cărui obiectiv este dezvoltarea de rețele de comunicații electronice de generație nouă cu acoperire națională. În acest scop, va fi promovată construirea de rețele de comunicații în bandă largă cu acoperire națională și cu o largă răspândire a punctelor de distri-buție, cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și interactivitate, pentru a garanta o transmitere cât mai bună de informații în ambele sensuri.Se are în vedere definirea și planificarea măsurilor politice și administrative care să stimuleze dezvoltarea infrastructurii de comunicații electronice de nouă generație de mare viteză în bandă largă și de penetrare a serviciilor de acces din România până la nivelul asumat în cadrul Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020.La nivelul Uniunii Europene, se dorește ca până în anul 2020 să se ajungă la o viteză crescută de acces la internet de minimum 30 MBps pentru toate gospodăriile, iar cel puțin 50% dintre gospodării să aibă conexiuni de acces la internet cu viteza de peste 100 MBps.Pentru atingerea obiectivelor propuse sunt avute în vedere cinci direcții de acțiune:- încurajarea accesului la infrastructura pasivă existentă;- îmbunătățirea transparenței și coordonării în lucrările de construcții civile relevante;- simplificarea procedurilor de autorizare a construirii rețelelor de comunicații electronice;- normele referitoare la infrastructura NGN pentru clădiri noi;- utilizarea potențialului tehnologiei Next Generation Wireless pentru accelerarea extinderii și implementării infrastructurii de bandă largă în zonele rurale.Sumele necesare implementării vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile postaderare, aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, fonduri private și contribuție publică națională asigurată de la bugetul de stat și bugetelor locale.Principalele beneficii anticipate pe termen lung prin punerea în aplicare a acestui proiect sunt:- diminuarea excluziunii sociale a populației din zonele izolate geografic;. creșterea în activitatea regională de afaceri (prin capacitatea de a accesa o bază mai mare de clienți, prin capacitatea întreprinderilor de a oferi noi servicii, prin accesul la informații relevante pentru afaceri);- îmbunătățirea calității vieții (prin simplificarea proceselor de tranzacții cu statul și cu întreprinderile);- dezvoltarea telemedicinei (cu efecte directe în reducerea necesității pentru construcția de infrastructuri dispersate de îngrijire medicală);- dezvoltarea învățării la distanță și promovarea învățării pe toată durata vieții (aplicarea de noi metode de învățare);- eGuvernare (creșterea eficienței administrației publice și accesibilității prin facilitarea interacțiunilor dintre guvern și cetățeni sau companii);- eEconomy (dezvoltarea afacerilor e-business prin reducerea costurilor și creșterea competitivității companiilor).