România trebuie să aibă o creştere mai mare de 2% a PIB pentru a înlătura decalajele faţă de alte ţări europene

România trebuie să aibă o creștere mai mare de 2% a PIB pentru a înlătura decalajele față de alte țări europene

Ştire online publicată Joi, 19 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat, joi, în cadrul conferinței „Risk Management în finanțarea companiilor românești”, organizată de Revista Legal Magazin și Business Mark, în parteneriat cu Ministerul Economiei, că România trebuie să aibă o creștere mai mare de 2% a PIB pentru a înlătura decalajele față de alte țări europene.„Avem două paliere pe care economia românească funcționează și două pe care prezintă vulnerabilități. Ea funcționează pe zona industriei și pe zona exporturilor și are vulnerabilități pe zona consumului și pe cea a investițiilor. Vă întrebați cum se poate una fără cealaltă. (...) Imaginați-vă că față de 2008 exportăm, ca ordin de mărime, vreo 13 - 14 miliarde euro în plus. Până în 2008 exporturile erau de vreo 32 miliarde euro, iar astăzi sunt 45 - 46 miliarde euro și se apropie chiar de 50 miliarde euro, ceea ce este semnificativ. Vă întrebați cum merge industria fără investiții. Industria merge astăzi caremanență pentru ce s-a întâmplat până în 2008”, a spus Varujan Vosganian.Potrivit ministrului, exporturile se datorează investițiilor străine care au venit până în 2008, iar în ceea ce privește menținerea și dezvoltarea industriei, ea merge tot pe investițiile făcute până atunci.„Înseamnă că a doua jumătate a anului 2013 trebuie să însemne o mutație majoră în îndeplinirea sa. De ce? Pentru că 2013, a doua jumătate, are o importanță copleșitoare pentru economia românească în acest deceniu. Acum România reintră în ciclul de creștere. Între '98 și 2003 a fost în faza negativă ciclului economic, din 2003 până în 2008 în faza pozitivă a ciclului, din 2009 până în 2013 am intrat iarăși în faza negativă, a doua jumătate a lui 2013 până probabil spre 2018 România va fi iar în fază pozitivă”, a afirmat ministrul.